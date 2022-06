Biztonságosak a magyar termékek

A miniszter szerint ezzel nagyban növelhető a növényvédelem átláthatósága, a hatékonyabb ellenőrzések pedig hozzájárulnak a kezelések szabályszerű végrehajtásához.A növényvédő szerek jelentette kockázatok csökkentését hivatott mérsékelni az is, hogy 2020. január elseje óta már csak érvényes műszaki vizsgával rendelkező vagy műszaki vizsgára bejelentett permetezőgépekkel lehet növényvédelmi munkát végezni. Nagy István felhívta a figyelmet arra is, hogy a forgalmazott növényvédő szerek hektárra vetített mennyisége hazánkban évek óta az EU-átlag alatt van.

– Magyarország kiemelt figyelmet fordít a természet – beleértve a beporzó rovarok – és az emberi egészség védelmére. Véleményünk szerint szem előtt kell tartani azt is, hogy megfelelő mértékben biztosítsuk a termesztés biztonságát, különös tekintettel az orosz–ukrán háború miatt esetlegesen fellépő élelmiszer-ellátási problémákra, a klímaváltozás okán egyre több újonnan megjelenő növénykárosítóra, illetve az egyre nagyobb mértékű globális népességnövekedésre – emelte ki a tárcavezető.Az új közös agrárpolitikához kapcsolódó stratégiai tervet is úgy alakította ki az Agrárminisztérium, hogy az úgynevezett zöldfelépítménye jól illeszkedjen a környezeti célok – köztük a fenntartható növényvédelem – teljesítéséhez. Az előttünk álló ciklus támogatásai közt az ökológiai gazdálkodás fejlesztése is kiemelt figyelmet kap.

Ahogyan korábban lapunk is megírta, az élelmiszerek, főként a zöldségek és gyümölcsök növényvédőszer-szennyezettségével kapcsolatban a Nébih is állást foglalt. A hatóság tájékoztatása szerint a sajtóban korábban többször megjelent rémhírekkel ellentétben biztonsággal fogyaszthatók az itthon termett zöldségek és gyümölcsök. A vizsgálatok tapasztalatai szerint a magyar termékek összességében biztonságosak, a gazdák tisztában vannak a felelősségükkel, és annak megfele­lően végzik termelőmunkájukat.

A múlt évben egyébként összesen 15 termékben mért a hatóság laboratóriuma kifogásolható növényvédőszer-maradékot, az idén pedig eddig hat alkalommal találkoztak ilyen növényi áruval a szakemberek.

A Nébih ugyanakkor jelezte: emberi megbetegedést ezek az esetek nem okozhattak. Ahhoz ugyanis, hogy egy növényvédőszer-maradékkal szennyezett áru gondot okozzon, naponta emberfeletti mennyiséget kellene belőle elfogyasztani.