Hiába konszolidálódik a nyersolaj ára, a vegyipari alapanyagok tovább drágulnak

Az üzemanyagárak megugrása miatt hiány keletkezett az olyan vegyi anyagokból is, amelyeket például az autóalkatrészek és a gyógyszeripari termékek előállításában használnak. Ennek hatására tovább nő a nyomás az alapvető cikkek előállítási költségein is – írja a Financial Times.

A benzol, amelynek származékait gumi-, nejlon- és gyógyszeripari termékek előállítására használják, rekordmagasságra, tonnánként 1900 dollárra emelkedett a múlt hónapban Rotterdamban, majd július elején 1780 dollárra mérséklődött az ICIS árupiaci kutatóintézet adatai szerint. Más vegyipari alapanyagok ára, mint például a toluol és a xilol, amelyeket műanyag csomagolásokhoz és textíliák előállításához használnak, szintén rekordot döntött az elmúlt hetekben.Az üzemanyagok ára is a történelmi csúcs közelében jár, annak ellenére, hogy a nyersolaj világpiaci ára jóval elmaradt a 2008-ban elért rekordártól.

Ráadásul a Brent nyersolaj hordónkénti ára több mint 120 dollárról hordónként 100 dollárra csökkent az elmúlt hónapban, amit a benzinárak várhatóan késéssel, de követnek majd. Ennek ellenére a finomított termékek elérhetősége továbbra is korlátozott maradhat.