A jegybank és a kormány bejelentéseire erősödött a forint

Az alapkamat és az egyhetes betéti kamat gyors összezárása már a következő, július 12-i Monetáris Tanács-ülésen napirendre kerül – közölte a jegybank csütörtökön, azt követően, hogy 200 bázisponttal emelve 9,75 százalékos kamaton hirdette meg egyhetes betéti eszközét.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) úgy fogalmazott: „A Monetáris Tanács júniusban meghatározott stratégiájával összhangban szükségesnek tartja, hogy az egyhetes betéti kamat növekedése minél előbb beépüljön az alapkamat-emelési ciklusba is.” Ismertették: az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az elmúlt napokban kialakult pénzpiaci helyzet növeli a tartós inflációs hatások kockázatát és veszélyezteti az árstabilitást. A kedvezőtlen pénzpiaci elmozdulások hatása erősíti annak a kockázatát, hogy a magas infláció a korábban vártnál hosszabb távon is fennmarad.

– A jegybank számára kiemelt fontosságú, hogy a rövid oldali kamatok minden részpiacon – ezek között is kiemelten a swap piacon – és minden időszakban a Monetáris Tanács által optimálisnak tartott rövid oldali kamatszinttel összhangban alakuljanak – jegyezte meg Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője a bejelentés után. – Ennek érdekében az MNB megkezdi a devizalikviditást nyújtó swaptenderek negyedéven belüli alkalmazását. Az első tendert július 8-án pénteken tartja, egynapos futamidőn meghirdetve. A folyamatos, aktív piaci jelenlétével a központi bank erősíteni kívánja a monetáris transzmisszió hatékonyságát, ezen keresztül támogatva az árstabilitás elérését és fenntartását – fogalmazott a szakember.

Miután csütörtökön a jegybank közölte, hogy soron kívül, jövő heti monetáris tanácsi ülésén feljebb srófolja az alapkamatot is az egyhetes betét 200 bázispontos kamatemelése után, a forint az euróval szemben a 404 forintos szintig erősödött. A dollár árfolyama 398,62 forintra, a svájci franké 409,58 forintra csökkent.

Alig egy nappal előtte, szerdán délután a magyar fizetőeszköz árfolyama komoly mélypontokra jutott a főbb devizákkal szemben. Az euró legmagasabb jegyzése 416,95 forint, a dolláré 409,82 forint, a svájci franké 421,17 forint volt.

A forint árfolyamának egyébként már az is jót tett napközben, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mellett Orbán Viktor miniszterelnök is kedvezően nyilatkozott a várható EU-s megállapodásról.

Mint Gulyás Gergely kifejtette, semmilyen kapkodásra nincs szükség, mert a magyar gazdaság alapjai stabilak, és a költségvetési hiányt is tartja a kormány. Ha mindenki felelősen cselekszik, akkor ez elég ahhoz, hogy a forint árfolyamának romlása megálljon, majd később erősödjön a forint – húzta alá.

– Az MNB lépései és a világ több jegybankjának – Fed, EKB – várható intézkedései is olyan irányba mutatnak, amely a forint árfolyama számára támogató környezetet teremthetnek. Mint kérdésünkre Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője elmondta: optimista forgatókönyv esetén belátható időn belül tartósan 395 forint alá is visszasüllyedhet az euró ára. A pakliban pedig benne van később a 385-390-es árfolyam is, ám a nemzetközi gazdasági folyamatok meglehetősen kiszámíthatatlanok, mind az euró, mind a dollár viszonylatában.



Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)