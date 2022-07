Hamarosan elérhetők az új Széchenyi-kártya program termékei a Magyar Bankholdingnál

A Széchenyi-kártya program több mint húsz éve biztosít a különféle finanszírozási igényekhez alkalmazkodó pénzügyi megoldásokat a vállalkozások számára. A koronavírus-világjárvány kezdetétől, 2020 tavaszától a Széchenyi-kártya program Plusz, 2021 nyarától a Széchenyi-kártya program GO! enyhítette hiteltermékein keresztül a válság hatásait. Az azóta eltelt két év alatt, 3600 milliárd forintot meghaladó értékben, százezernél is több hiteligénylést nyújtott be a hazai kkv-szektor a programon keresztül. A Magyar Bankholding tagbankjai a program kezdete óta élen jártak a program termékeinek kihelyezésében: a vállalatok a Széchenyi-kártya program Plusz és a Széchenyi-kártya program GO! termékeit összesen mintegy 400 milliárd forint értékben igényelték a tagbankoktól.

A bankcsoport az ügyfelek minél teljesebb körű kiszolgálására törekedve, aktívan részt vesz a gazdaságélénkítő csomagokban, hitelprogramokban, így a Széchenyi programban. A jövőben is meghatározó szerepet kívánunk betölteni a hazai kkv-k támogatásában

– mondta Szabó Levente, a Magyar Bankholding egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

A Széchenyi-kártya program MAX új konstrukciói egymilliótól akár 400 millió forint hitelösszegig, a teljes futamidő alatt fix kamattal, az állam által biztosított kamat-, kezelési költség- és kezességidíj-támogatással, gyorsan és minimális adminisztrációval érhetők el. A hiteltermékek a mikro-, kis- és középvállalkozások mindenkori finanszírozási igényeihez igazodva, különböző típusú finanszírozási lehetőségekkel állnak a vállalkozások rendelkezésére.

A Széchenyi-kártya folyószámlahitel MAX a napi működési költségek biztosítását szolgálja.

Az igényelhető hitelkeret a korábbi százmillióról 250 millió forintra emelkedik, a hitel maximális futamideje ezentúl akár három év is lehet, évi fix 3,5 százalék kamat mellett. A Széchenyi-energiakártya az energiaválság által érintett vállalkozások számára kínál kedvező, szabad felhasználású folyószámlahitelt, akár hároméves futamidőre, évi fix egyszázalékos kamattal.

A Széchenyi likviditási hitel MAX a vállalkozás működéséhez szükséges forgóeszköz-beszerzéseket segíti. Hároméves futamidőre, évi fix 3,5 százalékos kamat mellett igényelhető.

A Széchenyi beruházási hitel MAX-ot szinte minden beruházási hitelcél finanszírozásához kérelmezhetik a kkv-k.

A konstrukció keretében finanszírozható hitelcélok köre kibővül: a hitel használható a klasszikus beruházási célok (pl. új és használtgép-berendezés, ingatlan, egyéb tárgyi eszköz beszerzés) mellett hitelkiváltásra, üzletrészvásárlásra, illetve agrárcélú beruházások megvalósítására is. Maximum 400 millió forintig, legfeljebb tíz évre igényelhető továbbra is. A hitel kamata évi fix 1,5 százalék, illetve a hiteltermék keretében az energiahatékonyság-javítást és technológiaváltást segítő hiteltípusok esetén évi fix 0,5 százalék.

A Széchenyi mikrohitel MAX továbbra is lehetőséget biztosít a legkisebb, illetve a hitelpiacon korlátozott hitelfelvételi lehetőséggel rendelkező, akár kezdő mikro- és kisvállalkozások beruházási céljainak megvalósítására (pl. ingatlanvásárlás, egyéb tárgyi eszköz finanszírozásra) évi fix egyszázalékos kamat mellett.

A hitel maximális futamideje tíz év. (A hiteltermék iránti igénylések befogadására a Kavosz Zrt. kijelölt regisztráló irodái jogosultak.)

A Széchenyi lízingkonstrukció MAX pénzügyi lízingügyletek finanszírozásához áll rendelkezésre.

A konstrukcióban a beruházási hitelek kiegészítéseként új vagy használt haszongépjárművek, gépek, berendezések és eszközök pénzügyi lízing keretében történő finanszírozása oldható meg, akár tízéves futamidővel, évi fix 3,5 százalék kamat mellett. A Széchenyi MAX termékek a Kavosz Zrt. által működtetett Széchenyi-kártya program részét képezik.

Borítóép: Illusztráció (Fotó: Zsedrovits Enikő)