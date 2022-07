Segítséget kapnak a haltermelők

Mérföldkő a haltermelésben. Új márka jelent meg a hazai halpiacon, a Balatoni hal eredetmegjelöléssel ellátott, uniós oltalom alatt álló termékek már elérhetők, a balatoni hal pedig újra bekerülhet a köztudatba. Erről Nagy István, agrárminiszter számolt be a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésben. A tárcavezető közölte: a tavaly elnyert uniós oltalmat csak a Balatonból vagy a Balaton vízgyűjtő területén lévő tógazdaságokból származó, kereskedelmi forgalomba kerülő ponty- és fogassülőtermékek élvezhetik. – Bár sok kritika érte a halászati tevékenység kilenc évvel ezelőtti leállítását az ország természetes vizeiben, ma már nem férhet hozzá kétség, hogy jó döntés volt. Ezt a halállományok növekvő mennyisége és minősége, valamint a nyolcszázezer fősre bővült magyar horgásztársadalom is jól mutatja – jegyezte meg Nagy István. A Balaton vízgyűjtőjén tógazdaságokkal rendelkező Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és a Halker Kft. együttműködési megállapodásának köszönhetően mostantól az éttermek és a vendéglátóipari egységek kínálatában is megjelenhetnek a Balatoni hal jelzéssel ellátott termékek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)