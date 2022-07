Szerbiába érkezik az „orosz Google”

A Yandex hetvenféle online terméket és szolgáltatást kínál, így például keresőoldalként is működik, de e-kereskedelmi szolgáltatást is nyújt, sőt van Yandex taxi is. Eddig főként az orosz piacon és orosz nyelvterületen működtek, a cég most szintet lépett azzal, hogy a szerbiai Gazdasági Nyilvántartások Ügynökségébe is bejegyeztette magát, tehát helyi képviseletet is nyitott.

A Yandex futárszolgálata egyébként már jó ideje működik Belgrádban, és a taxitársaságuk is megjelent már a szerb fővárosban, de eddig nem volt önálló, saját székhelye a cégnek. A szer­biai Blic napilap írása szerint az IT-óriás korábban azt tervezte, hogy a szankciók miatt bezárja az oroszországi irodáit, de a Yandex ezt a hírt cáfolta. Mint fogalmaznak,

az, hogy képviseleteket nyitnak máshol is, nem jelenti azt, hogy elhagynák Oroszországot, sőt hosszú távú cél, hogy a világ több pontján is legyen irodájuk.

Az, hogy Belgrádban is képviseletet nyit a Yandex, nem számít újdonságnak. Az orosz IT-cégnek irodái vannak már Sanghajban, Minszkben, Berlinben és más külföldi városokban. Sajtóértesülések szerint a vállalat a szerb fővárosban egy hétszáz fő befogadására alkalmas üzlet- és irodaközpontot is bérelt már.

A háború kitörése óta a szerb főváros kedvelt helye lett az orosz IT-szakembereknek, többen odaköltöztek, lakást, házat vettek az országban, hogy onnan folytathassák a munkát. Közöttük voltak a Yandex alkalmazottai is.

– Amikor elkezdődött a háború, a munkavállalóknak megengedték, hogy más országokba költözzenek, ehhez nem kellett a cég jóváhagyása. Az emberek a Telegram csevegőjében osztottak meg információkat arról, hogy Örményországban, Törökországban vagy Grúziában milyen dokumentumok szükségesek a letelepedési engedély megszerzéséhez vagy bankszámla nyitásához – mondja a vállalat egyik korábbi alkalmazottja. Az orosz IT-óriás szerbiai székhelye a Belgrádhoz tartozó Vracar városrészben van, az ottani alapító pedig Pjotr Popov lett, aki korábban a Yandexnél az internetes keresés, a hirdetések és felhőszolgáltatások üzletágának vezetője volt.

Az ukrajnai konfliktus kitörése óta egyébként a Yandex Belgrád mellett képviseletet nyitott az örményországi Jerevánban is, ahol száz embernek adtak munkát.

A cég egyik alapítója egy hónappal ezelőtt lemondott vezérigazgatói posztjáról és távozott az igazgatóságból. Arkagyij Volozs ezt azután tette meg, miután az Európai Unió felvette az orosz szervezetekkel és magánszemélyekkel szembeni szankciók legutóbbi listájára. Brüsszel szerint a döntésüket azért hozták, mert a Yandexnek jelentős szerepe volt az orosz állami média és a narratívák népszerűsítésében a keresési eredmények között. Volozs ezzel kapcsolatban azt mondta, az Európai Bizottság döntése téves, de amíg a szankciók érvényben vannak, szavazati jogát a cég igazgatótanácsára ruházza át. A Yandexre mint cégre egyébként nem vonatkoznak az uniós szankciók.

Borítókép: Belgrád belvárosa a járványügyi korlátozások idején (Fotó: EPA)