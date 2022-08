A Mol szerint máskor is késett már az orosz olaj

Mint ma délután kiderült, augusztus 4. óta állnak a szállítások, aminek az az oka, hogy a szankciók miatt az oroszok nem tudják átutalni az ukránoknak a tranzitdíjat. A Mol fel is ajánlotta, hogy ezt a díjat kifizeti annak érdekében, hogy a vezetéken újra érkezzen olaj. A Mol operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója elmondta: általában havi mennyiséget szereznek be, most a harmadik, negyedik napon észlelték, hogy valami más, mint eddig. Ám mindig készülnek a váratlanra. A Mol tartaléka a kőolaj esetében három hétre elegendő, ezek a saját készleteik, efölött van még az ország stratégiai készlete, amely még hónapokra elegendő.

Ratatics Péter hangsúlyozta: hisznek abban, hogy lesz megoldás, ott van az Adria vezeték, van hazai termelés is, a korábbi években harmincszázalékos tengeri beszállításra rendelkeztünk be, ez jelenleg is működik, lehet növelni.

A Mol először tájékozódott, felhívták az orosz és az ukrán üzleti partnereket is, megnyugtató választ kaptak, hogy ez egy technikai hiba, nem pedig a vezetékkel van gond. Ezután megbeszéléseket folytattak mindkét féllel, és a Mol egy megoldási javaslatot is letett az asztalra, felajánlották, hogy kifizetik a tranzakciós díjat, amivel jelenleg probléma van. Ma vagy holnap a Mol ezt egyébként is bejelentette volna – csak a Bloomberg megelőzte őket –, ma kapták meg azt a visszaigazolást, hogy második próbálkozásra sem ment át az utalás, ekkor élesedett a probléma – szögezte le Ratatics, hozzátéve: holnapra, azaz szerdára várják a válaszokat az orosz és az ukrán féltől is.

– Számunkra van egy-két kedvező megoldás, de a legjobb az lenne, ha a tengeren vehetnénk orosz olajat, erre az embargó mellett is lenne lehetőség, de jövő év februárjától már nem – jegyezte meg Ratatits Péter. Az, hogy korlátozták a kedvezményes üzemanyagárat, a szakember szerint segített, ahhoz ugyanis, hogy legyen import, kell a piaci áras értékesítés. Egyelőre több finomítóban is áll a termelés, a Duna vízállása pedig a távolabbi elérhetőségi lehetőségeket is limitálja, tehát van egy logisztikai probléma is. De azzal, hogy a céges ügyfelek kiestek a hatósági árból, a hatósági arányt csökkentette ötven százalékra a 70-75-ről.

Hernádi Zsolt Mol-vezérigazgató korábban arról beszélt, hogy a hatósági árat teljesen ki kellene vezetni, ezzel kapcsolatban Ratatics most azt mondta: a szabályozott piacnak mindig megvan a hátránya, megvan a veszélye, hogy felborulnak az ellátási láncok. Mint mondta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jogszabályi környezetet tiszteletben tartsák és a fogyasztási igényt is kielégítsék.

A Mol MTI-hez ma este eljuttatott közleményében hangsúlyozta: a jelenlegi üzemanyagpiaci helyzetben felelős fogyasztói magatartásra van szükség ahhoz, hogy mindenkinek jusson elegendő üzemanyag – húzták alá. A Mol a korábbi ajánlásának megfelelően továbbra is azt kéri ügyfeleitől, hogy naponta legfeljebb ötven litert tankoljanak, ezzel segítve az ország zavartalan üzemanyag-ellátását.

Minden egyes tankolásnál gondolnunk kell a többi fogyasztóra, akiknek reggelente útra kell kelniük, hogy el tudják végezni a napi teendőiket. Arra kérjük az ügyfeleinket, hogy maximum ötven litert tankoljanak: ha mindenki csak annyit vásárol, amennyire szüksége van, lesz elegendő üzemanyag az országban.

Az ATV azon kérdésére, hogy tervezik-e tovább szűkíteni az ötvenliteres korlátot, az ügyvezető igazgató azt mondta: a cél nem ez, hanem arra kérik a fogyasztókat, hogy racionálisan és nyugodtan viselkedjenek. Ha ez így lesz, nem lesz szükség további korlátozásokra.

Borítókép: Mol üzemanyagtöltő állomás (Fotó: Kurucz Árpád)