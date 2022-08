Valótlan állításokra reagált a Waberer’s

Valótlanságokat állított szerdai cikkében a Hvg.hu a Waberer’s és a Magyar Posta együttműködésével kapcsolatban – közölte lapunkkal a Waberer’s International Nyrt. A Hvg.hu-n megjelent cikkben az szerepel, hogy a Magyar Postánál a csomagszállítási feladatokat átveszi a korábbi partner BHS Trans-tól a Waberer’s International Nyrt., a pénzszállítás pedig a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.-hez kerül.

A Waberer’s cégcsoport hosszú évek óta kereskedelmi kapcsolatban áll a Magyar Posta Zrt-vel, és ennek keretében 2010 óta átlátható tendereztetési folyamat eredményeként – más versenytársak mellett – kiválasztott alvállalkozója a Magyar Postának a gerinchálózat kiszolgálásában – jelezte a Waberer’s.

A Waberer’s International Nyrt. és az általa irányított cégcsoporttagok a cikkben megjelentekkel ellentétben nem aktívak a csomagszállítás szolgáltatási területen, és nem is nyertek el ilyen jellegű feladatot a Magyar Posta Zrt-től. Ahogy a korábbi tőzsdei közleményünkben is megjelent, a Waberer’s International Nyrt. a Magyar Posta Zrt-vel szándéknyilatkozatot írt alá egy közös vállalat létrehozásáról raktárlogisztikai, úgynevezett fullfilment szolgáltatási igények kielégítésére. A közös vállalat alapításához kapcsolódó jogi és üzleti modellezési munkák jelenleg is zajlanak

– hangsúlyozzák.

„A Waberer’s Cégcsoport mint Európa egyik vezető logisztikai vállalata több ezer ügyfelét a szükséges szakértelemmel és a feladat ellátásához illeszkedő infrastruktúrával szolgálja ki magas színvonalon. A vállalat több évtizedes tapasztalattal rendelkezik raktárlogisztikai és ezen belül e-commerce szolgáltatások nyújtásában ügyfeleink megelégedésére. A létrehozandó közös vállalat úgy tudja hasznosítani a két vállalat egymást kiegészítő kompetenciáit, hogy a Magyar Posta Zrt., illetve a Waberer’s International Nyrt. a tulajdonosok számára is jelentős értéket teremt” – fogalmaznak a közleményben.

A Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Equity Zrt. 2022. július 1-jén jelentette be az MHB Optimum Zrt-vel kötött adásvételi szerződés létrejöttét és ennek révén – a szükséges engedélyek beszerzése feltételével – a Waberer’s International Nyrt-ben való közvetett 21 százalékos részesedésszerzését. Az említett tranzakció hatósági engedélyeztetése még nem zárult le. A Waberer’s stratégiai döntéseire és üzletmenetére az említett részvényesnek nincs befolyása, a cégcsoport irányításáért az igazgatóság és a menedzsment felel.

A Waberer’s megvizsgálja a cikkben megjelentekkel kapcsolatban a lehetséges jogi lépéseket

– zárul a vállalat közlése.

