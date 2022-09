Inflációs fogyasztói aggodalmak világszerte

Magyarországon is egyre többen kezdtek spórolásba, hogy átvészeljék a szárnyaló infláció okozta pénzügyi nehézségeket. Ebben a környezetben kell a cégeknek tovább erősíteniük a vevőik bizalmát, amire csak a legfelkészültebbek lehetnek képesek. Kiemelten fontos, hogy a döntéshozók tudják, mire és mennyit hajlandóak költeni most az emberek, és ennek folyamatos változását a jövőben is kövessék. A megfelelő adatok megléte és pontos elemzése elkerülhetetlen, ebben egy tapasztalt tanácsadó sokat segíthet