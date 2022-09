Kedvezőtlen svéd gazdasági kilátások

Bár a jóléti rendszer következtében a szegénységi ráta jóval az európai átlag alatt van Svédországban, az elmúlt évtizedekben a gazdagok és szegények közötti szakadék egyre nőtt, így sokak kiszolgáltatott helyzetbe kerültek a jelenlegi magas inflációval szemben – írja legfrissebb elemzésében az OecoGlobus.

A fogyasztói árak átlagos emelkedése 9,8 százalékot ért el 2022 augusztusában, amire harminc éve nem volt példa.

Elsősorban a lakhatási és a közlekedési árak emelkedése húzta felfelé az adatot. Az emelkedő kamatlábak következtében a jelzáloghitel-felvevők hitelköltségei hamarosan megduplázódhatnak. Az elemzők az ingatlanárak nyolcszázalékos zuhanását mérték idén, amely tovább folytatódhat, és a 15-20 százalékot is elérheti – vetíti előre az elemzés. Mivel a háztartások a reálbérek és a lakásértékek csökkenését tapasztalják, várhatóan olyan mértékben fogják vissza fogyasztásukat, ami a legnagyobb skandináv gazdaság kilátásainak romlásához vezet. A kormány előzetes becslése alapján a következő évben stagnálás közelébe lassulhat a svéd gazdaság teljesítménye.

Svédország energiamixét főként víz-, atom- és szélenergiából állítja elő, és csak elenyésző része (2,7 százaléka) származik gázból. Ezzel együtt a skandináv államot sem kerülte el az energiaárak egész Európára kiterjedő emelkedése. Hosszabb távon az országnak hatalmas új forrásokból származó energiaszükséglete lehet, hogy a fosszilis energiahordozókat céloknak megfelelően teljes mértékben kiküszöbölje – olvasható az összefoglalóban. Emellett a svéd ipar esetében is nagyszabású tervek körvonalazódnak az elektromos járművek akkumulátorainak, valamint szénégetés nélküli acél gyártására. Ebben az energetikai átállásban kiemelt szerepe lehet az új kormány által támogatott atomenergiának.

A svéd kormány 2022 eddig eltelt hónapjaiban az áremelkedés megfékezésére három lépésben vezettek be intézkedéseket. Elsősorban átmeneti, néhány hónapos időszakra vonatkozó utasításokat adtak ki, közöttük a háztartások egy része számára biztosított rezsitámogatást, az üzemanyagok áfájának mérséklését, valamint a személygépkocsival rendelkező magánszemélyek számára kompenzáció kifizetését. Emellett a gyermekes családok lakhatási támogatását is ideiglenesen megemelték 2022 júliusától decemberig. Majd az utazási támogatási rendszer egyszerűsítése érdekében adókedvezményt vezettek be a munkába járás támogatására. Ezt követően, 2022 szeptemberében a svéd kormány likviditási garancia életbe léptetését jelentette be energiavállalatok számára, hogy megakadályozza az európai energiahiány okozta pénzügyi válságot – sorolja az OecoGlobus tanulmánya.

A választási kampányban az egyes pártok különböző gazdasági tervekkel álltak elő a romló helyzet orvoslására. Magdalena Andersson miniszterelnök szociáldemokrata kormánya az előző télen kifizetett több milliárd koronás (a januári és márciusi intézkedés összesen mintegy 1,8 milliárd euró) támogatáson felül 90 milliárd svéd koronás(8,3 milliárd euró) juttatást ígért, hogy enyhítse a háztartások és a vállalkozások növekvő villanyszámlái okozta terheket. A jelenleg kormányra készülő Mérsékelt Párt jövedelemadó-csökkentést és alacsonyabb üzemanyagárat ígért, ami szerintük évente 24 ezer korona pluszt jelentene a dolgozó családoknak, (a havi átlagbérek 46 ezer korona körül alakulnak). Az intézkedésekért a tengerentúli segélyek és juttatások – például a munkanélküli- és betegbiztosítás – csökkentésével kívánnak fizetni. Az energiaválság hosszabb távú megoldásaként a kormányzásra készülő pártok 400 milliárd koronás hitelgaranciát terveznek nyújtani új atomerőművek építésére.

Az atomenergia jövője egyébiránt a választási kampány meghatározó témája lett – mutat rá a tanulmány.

Svédország korábban Németországhoz hasonlóan a nukleáris energia kivezetését tervezte. Mára azonban a kérdés még a baloldali pártokat is megosztotta. Az eddig kormányon lévő balközép kormányzó erőkhöz lazán kötődő Balpárt az energiaexport mielőbbi leállítását javasolta. Ez azonban az atomenergia fenntartása nélkül nem megvalósítóható.

Borítókép: A radioaktivitási szint ellenőrzése egy svéd atomerőműben (Fotó: AFP/Frederik Sandberg)