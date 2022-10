A hagyományos mosószerek viszik el a pálmát

A mosószerek többször is szerepeltek már a Tudatos Vásárlók Egyesületének tesztjei között. 2020-ban két vizsgálat eredményeit tették közzé ingyenesen: a mosóporokét és a mosógélekét. A tesztek elsődleges célja akkor is és most is a hatékonyság vizsgálata volt. Ugyanis a háztartásban használt vegyi anyagokról szóló vizsgálatok nem titkolt célja megmutatni, hogy a hiteles környezetbarát termékek hatékonysága igenis felveszi a versenyt a károsabb szerekével. A részletes eredmények ingyen hozzáférhetők a Tudatos Vásárlók Egyesületének oldalán.

Ingyenes jó tanácsok

A vizsgált termékek között húsz mosókapszula, két mosópor, öt mosógél, két mosólabda, két mosólap és egy mosótojás szerepelt.

A korábban nem tesztelt mosókapszulák mellett a környezetbarátnak mondott, alternatív mosószerek hatékonyságára is kíváncsiak voltak a Tudatos Vásárlók, illetve néhány mosópor és mosógél is bekerült a tesztbe, melyek az előző tesztekből kimaradtak.

Akit érdekel, hogyan teljesítettek a boltok és drogériák népszerű termékei, például az Ariel, a Persil és a Denkmit, az ingyenesen elérhető eredményeket a Tudatos Vásárlók terméktesztjei között találja meg.

A tesztelés során a fogyasztók több termékjellemzőt is vizsgáltak: elsőként a hatékonyságot, amit akkreditált laboratóriumban mértek, méghozzá mesterséges foltok segítségével. Ezzel azt modellezték, hogy a ruhákon előforduló szennyeződéseket mennyire jól távolítják el a mosószerek. Másodikként a foszfortartalmat, ez a szilárd kémiai elem a környezetbe kijutva képes az élővizek természetes egyensúlyát felborítani, ezért fontos odafigyelni a mennyiségére minden háztartási tisztítószer esetében. Harmadikként nem szabad figyelmen kívül hagyni az egészségügyi, illetve környezeti hatást minősítő veszélyességi címkét, illetve negyedikként az ökocímke minősítést.

Nem érdemes márkanév alapján dönteni

A vizsgálati eredményekből a Tudatos Vásárlók néhány általános tanulságot állapítottak meg, amit minden érdeklődővel szeretnének megosztani. A hiteles ökoszerek ugyanolyan hatékonyak, mint a nem minősített, népszerű társaik: a teszt győztese a L’arbre Vert ökomosópor, második helyezettje pedig a Denkmit nature Pro Climate folyékony mosószer lett, s egyaránt rendelkeznek az EU Ecolabel minősítéssel. Mindkettő elérhető a nagyobb webshopokban és ismert drogérialáncokban.

Mint általában a Tudatos Vásárló Termékteszteknél, a mosószerek esetében sem érdemes márkanév alapján eldönteni, hogy mit vásároljunk meg. Érdemes először böngészni a teszteredményeket, mert például fehér és színes ruhákra való változatok közt is lehet hatékonyságbeli különbség. A mosókapszulák hatékonysága felveszi a versenyt a mosóporokkal és a folyékony mosószerekkel.

Nyilván a vizsgálat korlátozott számú termékkel készült, de általános következtetéseket le lehet vonni. A mosókapszulák ára viszont egy adagra vonatkoztatva általában magasabb, mint az adagolható mosószereké, és ökocímkés termék sem található közöttük a magyar piacon. A teszt azt mutatja, hogy a vizsgált alternatív „mosószerek” – mosótojás/ecoegg, mosószercsík, mosólapka – kevésbé hatékonyak a hagyományos társaiknál, és nem találtak köztük olyat, amely hiteles ökocímkével rendelkezik.

Hogyan használjuk a tesztet?

Ha sorba rendezzük a mezőnyt a hatékonyság oszlop alapján (a kis nyílra kattintva a táblázat fejlécében), kiderül, hogy melyik mosószer mos a legjobban. Ha van olyan folt, ami gyakrabban előfordul a háztartásunkban a ruhákon (például: kisgyermekek esetén a zsíros ételfoltok), akkor érdemes ennek a folttípusnak az eltávolítására koncentrálni és eszerint sorba rendezni a termékeket. Ha fontos saját magunk és a környezetünk egészsége, válasszunk hiteles ökocímkével rendelkező termékeket és szűrjünk erre a tulajdonságra.

Ha a hatékonyság mellett fontos számunkra a környezettudatosság is, érdemes az EU ökocímkét (EU Ecolabel) és országonkénti megfelelőit, például a német Blauer Engel (Kék Angyal) vagy a skandináv Nordic Ecolabel (Hattyú) minősítést keresnünk a csomagoláson.

Az ökocímkéket csak azok a termékek kaphatják meg, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célt szolgáló termékeké. További előnyük sok más címkével szemben, hogy a kritériumokat jogszabályban rögzítik, és független szakértők folyamatosan ellenőrzik, vagyis a védjegyezésért nem a gyártó felel.

Borítókép: Illusztráció ( Fotó:123rf)