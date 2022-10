Félelmet szül a bizonytalanság

A háború és a nyugati szankciós politika Európában és azon belül hazánkban is bizonytalanná teszi a jövő tervezését. Ez a munkavállalók és a munkaadók életét is megnehezíti.

– A jelenlegi helyzetben nagyon markánsan jelenik meg a bizonytalanság. Ami eddig biztosnak tűnt, az kezd eltűnni. Szinte elértük a teljes foglalkoztatottságot, míg a bérek az elmúlt tíz-tizenkét évben jelentősen emelkedtek. Ez utóbbi terén is igen mélyről indultunk, hiszen a balliberális kormányzás alatt csak a szavak szintjén becsülték meg a munkavállalókat – mondta a Magyar Nemzetnek Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke. Jelezte: most mindenki attól fél, hogy véget ér az elmúlt évek felfelé ívelő pályája.

– Az infláció Európában, azon belül hazánkban is hatalmas problémát okoz. A legutóbbi, szeptemberi adat már a minimálbér-emelés szintjét is elérte. Igaz, ettől kedvezőbb lesz az éves mutató, de ezzel együtt is drasztikusan emelkedik az élelmiszerek és az energia ára – magyarázta az érdekképviselet vezetője.

Palkovics Imre szerint az okok is kimutathatók, miszerint hibás politikát folytat Európa.

– A munkavállalók is látják, legalábbis mindazok, akikkel én beszélek, hogy ami zajlik, az nem Európa, hanem az Egyesült Államok mögött meghúzódó befektetői körök érdekeit szolgálja. Ezzel az emberek nem is vitatkoznak, de aggódnak a sorsuk miatt – hangsúlyozta a szakszervezet elnöke. Ehhez hozzátette, hogy a magyar kormány intézkedései, ideértve például a rezsicsökkentés fenntartását az átlagfogyasztásig, valamint az árstopokat is, mind segítenek. Ugyanakkor átmeneti lépésekről van szó, nem lehet tudni, hogy ezeket meddig lehet fenntartani a növekvő energiapiaci árak mellett.

– Ezek tüneti kezelések, érdemes arra koncentrálni, hogy mi vezethet a tartós megoldásokhoz. Helye lenne az olyan megmozdulásoknak is, amelyek rávilágítanak az Európai Unió tarthatatlan politikájára. Erre több uniós tagállamban is látunk példákat – emelte ki Palkovics Imre. A Munkástanácsok elnöke szerint a szankciós politika tévúton jár, Európa akkor tud békés körülmények között fejlődni, ha a nyugati technológia találkozik az olcsó, megfizethető energiával.