Mi az ára annak, ha elszakadunk a megszokott takarítástól?

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 161 hagyományos, vezetékes, 117 vezeték nélküli és 58 robotporszívót tesztelt. Vizsgálták a készülékek tisztítási hatékonyságát, használhatóságát, zajosságát, illetve, ami manapság különösen fontos szempont, a valós energiafogyasztásukat is. A robotporszívók esetében külön tesztelték szobaszimulációval azt is, hogy mennyire jól boldogulnak terepen, vagyis hatékonyan kerülgetik-e a szobában a különböző tárgyakat. A vezeték nélküli porszívóknál pedig tesztelték az akkumulátorok erejét is, vagyis azt, hogy mennyi ideig tudják biztosítani a maximális szívóerőt.