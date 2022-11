Elszálltak az ingatlanárak Európában

A V4NA az egyik boszniai ingatlanügynökség honlapján keresett rá, hogy men­­­nyi pénzért lehet lakást vásárolni Boszniá­ban. Egy első emeleti hatvan négyzetméteres, két hálószobás, fürdőszobával ellátott lakásért 112 ezer eurónak megfelelő összeget kérnek. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan négyzetméterenkénti ára több mint 1800 euró.

Nem csak Boszniában drágultak meg jelentősen a lakások. A szomszédos Szerbiában például az országba érkező oroszok verték fel az ingatlanok árát. A Köztársasági Geodé­ziai Intézet adatai alapján az elhelyezkedéstől, a négyzetmétertől és a felszereltségtől függően harminc–ötven százalékkal nőttek az árak.

A V4NA által megnézett közvetítőoldalon egy átlagosnak számító ötven négyzetméteres lakásért a Belgrádhoz közeli Zimonyban 145 ezer eurót kérnek el. Az ingatlanhoz nem jár bútor, de a négyzetméterenkénti ár így is csaknem háromezer euró.

A megnövekedett rezsiárak és a hideg elől menekülő európaiaknak jó választás lehet Görögország. Az uniós ország még személyautóval is gyorsan megközelíthető autópályán Ausztrián, Magyarországon, Szerbián és Észak-Macedónián keresztül. Így ha valaki nemcsak befektetésként tekint a lakásra, hanem a megspórolt pénzén egy tengerparti, mediterrán üdülőt szeretne, akkor jó választás lehet a Chalkidiki-félsziget.

A hosszú, téli hónapokat és a fűtési költségeket kikerülve itt akár pár hónapot el lehet tölteni a leghidegebb évszakban is. Ehhez természetesen az is kell, hogy online végezhető munkája legyen az embernek, például programozó legyen. Itt is rákerestünk egy ingatlanközvetítő oldal kínálatára. Nem kis meglepetésre kiderült, hogy egy tengerparttól alig ötszáz méterre fekvő, hetven négyzetméteres apartmanért mindössze hetvenezer eurót kérnek.

Európában egyébként idén Párizsban és Münchenben a legmagasabbak az ingatlanárak – állapította meg a Deloitte Property Index 23 európai országra kiterjedő felmérése.

A francia fővárosban 13 462 eurót kérnek el átlagosan egy új lakás négyzetméteréért. Az ingatlankereső oldalon például egy hetven négyzetméteres lakás 895 ezer euróba kerül.

A lista második helyezettje München átlagosan csaknem tizenegyezer euró­val, majd London, Oslo és Frankfurt következik.

Borítókép: nem adják olcsón a lakásokat a francia fővárosban (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Philippe Lopez)