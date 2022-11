Hétfőn kezdődik a Fiatal Vállalkozók Hete

Hogyan lehetek sikeres a gazdasági nehézségek ellenére is? Kutatások alapján ezt a kérdést teszi fel most a legtöbb fiatal – számol be a tapasztalatokról a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (Fivosz) közleménye. A gazdasági recessziótól való félelem, a nemzetközi piacokat uraló bizonytalanság, az ellátási láncok zavarai, vagy a hazánkban is tapasztalható alapanyag- és energiaár-robbanás a versenyszféra szinte minden szereplőjét kedvezőtlenül érinti. Kiemelten igaz ez a mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint a karrierépítés előtt álló fiatalokra.