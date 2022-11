Varga Mihály: A válság utáni időszakra kell felkészíteni a gazdaságot

Varga Mihály kijelentette, hogy a vállalkozások továbbra is minden segítséget megkapnak a kormánytól, az állami és piaci források elegendőek lesznek a nehézségek leküzdésére.

Óvatosságra persze szükség van, hiszen sokkal erősebb államok is visszafogják a várakozásaikat, de a fejlesztéseket nem leállítani, legfeljebb átütemezni kell, előnyt adva azoknak, amelyek fenntartják a termelési kapacitásokat a kedvezőbb évekre - tette hozzá.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a visszajelzések szerint a munkaerőpiac a magyar gazdaság legszilárdabb eleme, a vállalati visszajelzések továbbra sem elbocsátásokról, sokkal inkább munkaerő-felvételről szólnak.

Mint mondta:

megvan a lehetőségünk arra, hogy további gazdaságpolitikai intézkedésekkel elkerüljük a recessziót, és 2023-24 táján visszatérjünk az egyensúlyi növekedési pályára, 2024-től pedig már 4 százalék körüli GDP-bővüléssel és 3 százalék alatti hiánnyal számolunk.

A tárcavezető szerint a kormány maga is ennek megfelelően tervez, ezért vezetett be kiadási korlátozást a minisztériumokban, ezért halaszt el állami beruházásokat, ez indokolja a visszafogottabb állampapírpiaci stratégiát. A vállalati ösztönzők ugyanakkor továbbra is eredményesek, a gyármentő program vagy a hatékonyságjavító pályázatok sok cégnek segítenek most is.

Varga Mihály kiemelte: a körülményekhez képest a gazdasági növekedés szintén biztatóan alakul, 4-4,5 százalék a növekedés mértéke. A gazdaságban egészséges mozgás látszik, egyre több új cég kerül be a legjobban teljesítők élmezőnyébe - hangsúlyozta.

A miniszter kijelentette: a magyar gazdaság válságállósága mindeddig igazolást nyert. A rekordszintű foglalkoztatottság mellett a munkanélküliség 3,6 százalékkal továbbra is alacsony mértékű, az államháztartás központi alrendszere a kedvező szeptemberi adat után októberben is 100 milliárd forint feletti többlettel zárt.