Belép a NAV a kiberháborúba: hekkert keres az adóhivatal

Akad más érdekesség is a NAV most futó álláshirdetései között, a szervezet ugyanis webtitkárt – hivatalos nevén kommunikációs szakreferenst – is felvenne. Az ellátandó feladatok listája itt sem rövid: a hatóság internetes felületeinek kezelése, aloldalak létrehozása és hírlevélszerkesztés mellett tartalmak készítése is szerepel a felsorolásban. A szakember közreműködne a NAV telefonos alkalmazásának felügyeletében és közösségi oldalainak gondozásában. A hatóság a szakmai ismereteken túl nagy munkabírást, kreativitást, megbízhatóságot és persze kommunikációs készséget vár – meg esetenként éjszakai és hétvégi munkavégzést.

A pályázat benyújtási határideje ennél az álláshirdetésnél nagyon közel van, ugyanis december 6-áig érkezhetnek a pályázatok.

