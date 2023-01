Beépíthető sütők mustrája energiaválság idején

Annak ellenére, hogy a sütő a konyha egyik legfontosabb háztartási berendezése, ritkán vásároljuk önmagában. Legfeljebb egy új lakás berendezésekor nézünk szét a piacon – vagy amikor az előző javíthatatlanná válik. Ha mégis ide jutunk, sokan ma már a beépíthető sütő mellett teszik le a voksukat. Első ránézésre azonban nehéz kiválasztani, hogy melyik az igazi. A legjobb persze az lenne, ha kipróbálhatnánk néhányat vásárlás előtt, ám helyettünk ezt most a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) tette meg. Tapasztalataik alapján akár már elsőre megtaláljuk a megfelelő beépíthető sütőt.

A friss teszteredmények lehetővé teszik, hogy a fogyasztók 14 márka – AEG, Beko, Bosch, Candy, Concept, Electrolux, Gorenje, Ikea, Indesit, Miele, Samsung, Smeg, Teka Whirlpool – 46 beépíthető sütőjét hasonlítsák össze különböző szempontok alapján.

A termékeket laboratóriumban vizsgálta a TVE, nemzetközi szervezetekkel együttműködve. A tesztek során elemezték és pontozták a sütési teljesítményt, az energiafogyasztást, a használatot és a tisztítást, a zajszintet, illetve a biztonságot.

Fontos az előmelegítéshez szükséges idő

Nem mindegy, hogy a kívánt hőmérséklet elérését követően mennyire stabilan tartják a készülékek a beállított hőfokot. Forrás: Tudatos Vásárlók Egyesülete

Mint a TVE tájékoztatott, a sütési teljesítményt több szempont alapján is értékelték. Mérték az üres sütő 180 °C-os előmelegítéséhez szükséges időt. A legjobb sütők esetében ez kevesebb mint öt percet jelentett, míg a legrosszabbak esetében akár háromszor ennyi ideig is eltartott. Azt is megfigyelték, hogy milyen pontos a készülék hőmérséklet-szabályozása.

A leggyengébb modellek akár 30 ˚C-kal is eltértek a beállított értéktől.

Vizsgálták, hogy a kívánt hőmérséklet elérését követően mennyire stabilan tartják a készülékek a beállított hőfokot, s arra is kíváncsiak voltak, hogy milyen jól sütnek. Ezt aprósütemények, habcsók és piskótatészta készítésével tesztelték, a grillfunkciót pedig kenyérpirítással és grillcsirke sütésével. A gőzfunkcióval rendelkező modelleket lazac és zöldség, brokkoli és puding készítésével tesztelték.

A sütési teljesítményre vonatkozó kritériumok abszolút győztese a Whirlpool AKZ9 6270 IX terméke lett – derül ki a TVE összegzéséből. A listán mégsem ez a sütő végzett az első helyen, mert néhány másik vizsgált termékjellemző – például a zajosságban és az energiafogyasztásban – nem teljesített meggyőzően.

Nem mindegy, hogyan tisztítjuk

A használhatóságot és a sütők esetében kritikus tisztíthatóságot is alaposan tesztelték a TVE szakértői. Értékelték, hogy mennyire felhasználóbarát a használati kézikönyv és a kezelőpanel (hőmérséklet, üzemmód, idő beállítása, jelek, különböző programok), milyen a hangjelzés, mennyire jól lehet belátni a sütő üvegén keresztül, az ajtónyitást és -zárást, a ki-bepakolást, az oldalsó vezetőrács kiszedését és a védőburkolatot. Amelyik terméknél volt ilyen,

a tisztítást könnyítő funkciókat – például aqua clean vagy gőz – is kipróbálták, és kiderült, hogy ezek mely esetekben könnyítik meg valóban a sütő tisztítását.

Okossütők esetében az app letöltését, használhatóságát is értékelték. Akadt rá példa, hogy egy márka egyik terméke kiváló értékelést kapott ebben a kategóriában (IKEA Eftersmak), míg egy másik (IKEA Anrätta 00411718) ugyanebből a szempontból említésre sem érdemes – emelnek ki egy példát a tesztelők. Ha a boltban találkoznánk velük, még ár alapján se tudnánk megtippelni, hogy ez így van, hiszen a kevésbé jól teljesítő termék még drágább is, mint a jobban teljesítő társa. Arról nem is beszélve, hogy összesítésben is jobb, sőt a legjobbak között szerepel az olcsóbb változat.

Jó hír, hogy a biztonsági szempontoknak a termékek többsége megfelelt. Vizsgálták őket elektromos, mechanikai és termikus biztonsági előírások szerint is.

Továbbá a felületek átmelegedését is értékelték, vagyis hogy normál sütéskor, grill funkcióban, öntisztító üzemmódnál mennyire melegednek át a gombok, a sütőajtó fogantyúja, az üveg, az előlap és a levegőkivezető rész. Akad egy-két termék, például a Candy FCS 100X, amelyik elbukott ezen a próbán – említi az egyesület a vizsgálat negatív tapasztalatait.

Széles sávban mozognak a fogyasztói árak

Végül, de nem utolsósorban az árról is szólnak egy-két segítő szót a fogyasztóknak a TVE munkatársai. A tesztelt sütők átlagára 71 000 forinttól 789 000 forintig mozog. Összesítésben a legolcsóbb szerepelt a leggyengébben, viszont nem a legdrágább szerepelt a legjobban. Százezer és 250 000 ezer forint között a tesztelők bőven találtak kiváló készüléket.

Az alapos tesztelés végén az élen holtversenyben egy Ikea, egy Bosch és egy Electrolux termék végzett. A legolcsóbb közülük 163 000 forintos átlagáron szerezhető be.

– Ám nem biztos, hogy csupán az ár vagy a márka alapján olyan döntést tud hozni a fogyasztó, amivel hosszú távon elégedett lesz – figyelmeztet Dénes Júlia, a TVE munkatársa. Érdemes végiggondolni azt is, hogy melyek még a fontos szempontok egy sütő esetében.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Valentin Suprunovich)