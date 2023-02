Az ingatlanpiaci ökölszabályok ismerete segítheti a gyorsabb eladást

Varga Dezső, az OTP Ingatlanpont vezető értékesítési tanácsadója megkeresésünkre elmondta, a magánhirdetők számára talán a legnehezebb feladat a jó ár meghatározása, mivel a leggyakrabban a hasonló vagy annak vélt lakások, házak kínálati árai alapján próbálják meg megbecsülni az ingatlanuk értékét, viszont ezek sokszor nem egyeznek az eladási árakkal. Az eladók gyakran az ingatlanukhoz kapcsolódó érzelmeiket is belekalkulálják a kívánt vételárba, jellemzően felfelé módosítva azt.

A kisebb alapterületű ingatlanok általában hamarabb gazdát cserélnek

Fotó: Bach Máté / Bach Máté

A lakóingatlan attól kezdve, hogy a piacra került, egy termék – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy vevőjelöltek számára fontos az első benyomás, a rendezettség, tisztaság, kellemes illat. Ezért a tulajdonos alapvető érdeke, hogy az ingatlan a lehető legjobb „arcát” mutassa.

Míg egy ingatlanközvetítő a megbízó igényei alapján több ingatlant is ajánlhat, addig a magánhirdetők jellemzően kevesebb vevőjelölttel találkoznak, az alacsonyabb megkeresésszám pedig gyorsabban és talán a szükségesnél is nagyobb árengedményre sarkallhatja őket. Írtuk, jelen ingatlanpiaci helyzetben is beszélhetünk néhány százalékos átlagos alkumértékről, azonban ingatlantípusonként és településméretenként is eltér, mennyit engednek az eladók az árból. Ha nem boldogulnak, átlagosan egy-másfél hónap után fordulnak közvetítőhöz.

Ha kizárólag az értékesítés szempontjából vizsgáljuk, a felújítás valójában kétélű fegyver lehet – mutatott rá a szakértő. Míg az ingatlan használhatóságát, általános állapotát vagy az energetikai hatékonyságát javító beruházások értéknövelő tényezők lehetnek, addig az, hogy a felújításban a tulajdonos személyes preferenciája (például egy harsány csempe) is megjelenik, már nem biztos, hogy a leendő vevő ízlésével is találkozik. Ezért érdemes megfontolni és belekalkulálni a vételárba, egy nagyobb felújítás esetén, azt a lehetőséget is, hogy az utolsó munkálatokat, például a festést, burkolást, már a leendő új tulajdonos végezze el.

Varga Dezső rámutatott, egy teljesen felújított ingatlan már jellemzően nem a használt lakásokkal, hanem az új építésűekkel fog versenyezni.

Ami fontos szerinte, hogy a jól árazott ingatlanok kelnek el a leggyorsabban,

a kisebb, alacsonyabb értékű lakások forgási sebessége jellemzően nagyobb.

Aláhúzta, az ingatlan árát alapvetően befolyásolja, hol található (Budapest/vidék, nagyváros/kisebb település) és az adott településen belüli elhelyezkedése (preferált/kevésbé preferált környék).

A zöldövezeti, agglomerációs házak esetében az átlagosnál is fontosabb a munkahely megközelíthetősége, a jó közúti infrastruktúra,

illetve a kötöttpályás közlekedés elérhetősége.

Borítókép: A jól árazott ingatlanok kelnek el a leggyorsabban (Fotó: Magyar Nemzet/Éberling András)