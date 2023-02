Változások kezdődtek az ingatlanpiacon

Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont Kft. ügyvezető igazgatója szerint a közvetítőhálózat 2022-ben sikeres évet zárt, a tranzakciószám négy százalékkal nőtt, júliustól észlelték a kivárást a piacon. Az egy évvel ezelőttihez képest közel 15 százalékkal több új építésű ingatlan került be a kínálatba, 118-ról 104 napra esett az értékesítési idő.

Kiemelte, idén januárban év/év alapon 32 százalékos csökkenést mértek az Ingatlanpontnál. Jelezte azt is, hogy egyúttal felértékelődik az integrált ingatlantanácsadás szerepe, a nagyobb hálózatoknál új szolgáltatástípusok jelennek meg. Említette még, hogy 2050-re a mostani ingatlanállomány nyolcvan százalékban „velünk lesz”, és nem elegendő csupán a közintézményeket felújítani.

Változás a hitelpiacon

– A hozamszintek változását követve a lakáshitelkamatok 2022 végére egyes szegmensekben két számjegyűre változtak, azonban az ingatlanpiachoz hasonlóan a hitelpiac helyzete is jobb annál, amire 2022 végén számítottunk és a lakossági várakozások is pozitívabbak – ezt már Kormos Zoltán, az OTP Pénzügyi Pont Zrt. értékesítési igazgatója ismertette. Kifejtette, tavaly 1200 milliárd forintnyi lakáshitel-felvétel történt, 2021-ben pedig 1300 milliárd forint volt ugyanez a szám, de a 2022-es adatban a Zöld Otthon Program is benne van. A csúcsot valójában tavalyelőtt érte el a piac – mutatott rá. A mai kamatok negatív reálkamatok, amire az elmúlt húsz évben nem volt példa.

Új bérlők a lakáspiacon

Valkó Dávid lapunk kérdésére elmondta, Budapesten nőtt a befektetési céllal vásárlók aránya, ezt a növekvő infláció és a bizonytalansági tényező is magyarázza, az ingatlan ugyanis biztos pontnak számít. Emellett többen kivárnak most a lakásvásárlással, és átmenetileg bérlőként jelennek meg a piacon. A statisztikai hivatal lakbérindexe alapján egészen a múlt év végéig nőttek is a lakbérek. A XI. kerület helyzete ilyen szempontból kitüntetett, az egyetemek és a munkahelyek közelsége miatt könnyű lakást kiadni, a belvárosi kerületekben a járvány előtt a rövid távú lakáskiadás „tarolta le” a piacot.

Ami a rozsdaövezeteket illeti, mind beruházói, mind vevői oldalról kedveltnek számítanak, ideértve a VIII. és a IX., de még a XI. kerületet is. Egy rozsdaövezeti fejlesztés a környék rendbetételét, a közlekedés javítását is jelenti, az árak tekintetében pedig kedvező, nullaszázalékos lakásáfát.

Ügyintézés egy helyen

Hartlieb Balázs arról beszélt, hogy előtérbe került az ügyfélközpontúság, a közvetítés sem csupán egyetlen tevékenységre koncentrálódik. Az ügyfelek igénye, hogy mindent egy helyen tudjanak intézni. A múlt év elején még több tulajdonos próbálta saját maga értékesíteni ingatlanát, azonban az év során ez a gyakorlat változott, az árazás és az energiahatékonysági kérdés miatt is egyre többen fordultak közvetítőhöz. Ehhez hozzájön még, hogy egyre többféle pénzügyi termék érhető el a piacon, valamint ha valaki saját maga szeretné otthonát értékesíteni, hosszabb eladási idővel számolhat. Az eladók rendszerint egy-másfél hónap után módosítanak az eladási áron vagy vesznek igénybe közvetítői segítséget.