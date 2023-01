Népszerűek maradnak a támogatott lakáshitelek

Két típusú támogatott hitel érhető el a piacon, az egyik a kettő, illetve több vállalt vagy meglévő gyermek esetén igényelhető csokhoz kapcsolható, háromszázalékos, kamattámogatott hitel, illetve a tízmillió forintos maximummal igényelhető, kamatmentes babaváró támogatás – mondta el lapunk megkeresésére Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. Hozzátette, jelentős átfedés van a támogatás igénylői között, a legtöbb esetben aki igényel csokot, az igényel babaváró támogatást is és fordítva. Olyanra is akad példa, amikor a támogatott és a piaci konstrukciókat kombinálják, a banki hitel kiválasztásához a lakáshitel kalkulátor hasznos segítséget nyújt.

Fotó: Havran Zoltán

Benedikt Károly aláhúzta, a babaváró ingatlanvásárlás esetén önerőként nyújthat segítséget, valójában szabad felhasználású hitel. A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) lényegében a gyerekek után járó, vissza nem térítendő (támogatott) lakáshitel, amelynek a preferált kistelepüléseken igénybe vehető változata, a falusi csok szintén továbbra is igényelhető, egészen 2024 év végéig, de a fő hangsúly a lakáscélú támogatáson van – hangsúlyozta Benedikt Károly.

Ami az igényléseket illeti, a csokhoz két gyermek esetén tízmillió forint értékű a kamattámogatott hitelösszeg, míg három gyermek esetén ez az összeg 15 millió forint. Arányait tekintve több tíz milliós kamattámogatott konstrukciót igényelnek az ügyfelek, mivel többen vállalnak két gyereket, mint ahányan hármat.

Az OTP Ingatlanpont és az OTP Bank közös válaszából az derül ki, a legtöbb állami támogatás (csok, falusi csok, babaváró, új építésűek esetében ötszázalékos, csokos lakáshitel-igénylés esetén nullaszázalékos lakásáfa, illetékmentesség, tetőtér beépítés) továbbra is elérhető az otthonkeresők számára. Ezek kedvezően hathatnak a lakossági otthonteremtési célokra és a lakóingatlan-piacra is – írták válaszukban, hozzátéve, hogy az idei évben ingatlanpiaci szempontból elsősorban arra számítanak, hogy az állami otthonteremtési támogatások a forgalom visszaesését fogják enyhíteni.

Emlékeztettek, a hazai ingatlanpiac 2022 második félévében egyértelműen trendfordulóhoz érkezett, a forgalom csökkent, amit a piac szabályai szerint az árszintek is lekövetnek.

Kitértek rá, hogy az áfa csökkentése és csok-os visszaigénylés lehetősége egyértelműen kedvez az újlakás-piacnak, ráadásul a beruházók 2028-ig haladékot kaptak ennek érvényesítésére 2024 végéig megszerzett építési engedély esetén.

A falusi csok forgalomélénkítő hatása az érintett településeken érzékelhető, elsősorban az alacsonyabb értékű ingatlanok esetében és a támogatás a használt, saját tulajdonú ingatlanok felújítását továbbra is lendületben tarthatja.

A csok-os illetékmentesség hatása önmagában nem nevezhető számottevőnek, de adhat egy végső lökést a bizonytalan vásárlóknak – vélik a szakértők.

A tetőtér-beépítéshez, ott önálló lakás kialakításához igénybe vehető csokreálisan az iskolákhoz és/vagy munkahelyekhez közeli, családi házas piacot érinti, ami egy marginális szegmens, ezért nem valószínűsíthető, hogy 2023-ban ez a támogatás tömeges igényt generálna – ismerteti a szakértői válasz.

Az OTP Bank tapasztalatai alapján az állami otthonteremtési támogatások jelentős szerepet játszottak a lakáspiac 2021-es és 2022-es első félévi szárnyalásában, a megmaradó állami támogatások pedig továbbra is kedvező, bár a jelenlegi gazdasági környezetben valószínűleg mérsékeltebb hatással lesznek a lakossági otthonteremtési célokra és a lakóingatlan-piacra is.

A babaváró kölcsön tekintetében ugyan a 2021. évnél alacsonyabb, de továbbra is jelentős kereslettel találkoztunk a tavalyi évben. A termék iránti érdeklődés különösen december hónapban ugrott meg jelentősen. A babaváró kölcsön fontosságát jól jellemzi, hogy a termék keretében a tavalyi évben folyósított volumen a piacon megegyezik a személyi kölcsönök folyósítási volumenével, így a támogatás a további két évre meghosszabbított elérhetősége révén továbbra is fontos szerepet tölt be 2023-ban a fogyasztási hitelezésben.

Borítókép: A falusi csok érezhetően növeli a kisebb települések iránti keresletet (Fotó: Havran Zoltán)