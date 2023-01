Marad a Babaváró kölcsön és a falusi CSOK is

A személyi kölcsönöknél 2023. január elsejétől 29,9 százalékról 37 százalékra emelkedett a maximális teljes hiteldíjmutató (thm). Az áruhitelek, folyószámlahitelek és hitelkártyák esetén az 52 százalékot is elérheti a thm az új plafonérték szerint, szemben a 2022 végéig érvényes 44,9 százalékkal. Ezek a maximumok a jegybanki alapkamathoz vannak kötve, és 2023. június 30-ig lesznek érvényesek – írja összefoglalójában a Bank360.hu.

A szakportál felsorololása szerint június 30-ig megmarad a kamatstop, ami a meglévő, változó kamatozású jelzáloghitelek törlesztőrészleteinek drágulását akadályozza meg egy meghatározott szint felett. A 2022 januárjától bevezetett felső limit a változó kamatozású, referenciakamathoz kötött lakossági jelzáloghitelekre vonatkozik, 2022. november óta pedig a 3, 4, és 5 éves kamatperiódusú, nem kamattámogatott lakáshitelekre is kiterjesztették.

Egyelőre idén június 30-ig érvényes a kis- és középvállalkozások hiteleire meghirdetett kamatstop is, továbbá január elsejétől lehetőség nyílt a szabad felhasználású diákhiteleknél is a kamatstopra, 4,99 százalékos plafonnal.

Egyedül az aszálykárosult agrártermelők számára 2022 őszén meghirdetett hitelmoratórium él továbbra is, egészen 2023. december 31-ig. Fotó: Czeglédi Zsolt

Az óév utolsó napjával lejárt a koronavírus-járvány 2020 márciusi kitörésekor elindult hitelmoratórium – hívja fel a figyelmet erre is a Bank360.hu. Így 2023. január elsejétől azoknak a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek is újra el kell kezdeniük a törlesztést, akik mindeddig igénybe vették a felfüggesztés lehetőségét. Egyedül az aszálykárosult agrártermelők számára 2022 őszén meghirdetett hitelmoratórium él továbbra is, egészen 2023. december 31-ig. Mint ismeretes, a hitelmoratórium alatt felhalmozott költségek miatt nem növekedhet az adósok rendszeres havi törlesztőrészlete, ami azonban nem jelenti azt, hogy ezt nem kell kifizetniük. Ezt úgy oldja meg a konstrukió, hogy meghosszabbítják a futamidőt, a törlesztési idő pedig annyival nő, amennyi a többletköltségek kifizetéséhez szükséges.

– A hitelmoratóriumos adósok ugyanakkor ettől függetlenül tapasztalhatnak majd törlesztőrészlet-emelkedést. Ha ugyanis a moratórium alatt a hitelüknek volt kamatfordulója, akkor a kamatstop által megengedett mértékig megnőhet a hitelük kamata, és ebből fakadóan a havi részletük összege is – jegyzi meg a szakportál.

– A Babaváró hitel sorsa sokáig bizonytalan volt, ezért számos bank felfüggesztette év végén a kölcsönigénylés befogadását. A 2022. december 28-án megjelent kormányrendelet szerint azonban a támogatás egészen 2024-ig velünk marad. A támogatást azonban változatlan feltételekkel lehet igényelni 2023-ban, így a bankok is újraindították a konstrukció forgalmazását – mutat rá a Bankmonitor.hu.

Egyes hitelintézeteknél az igénylések befogadása – az OTP Banknál, az ERSTE Banknál, a Gránit Banknál és a K&H Banknál – folyamatos volt, ami így is marad. A decemberben felfüggesztés mellett döntő CIB Bank, MagNet Bank, MKB Bank, Raiffeisen Bank, Takarékbank és UniCredit Bank a Bankmonitor.hu információi szerint ugyancsak újraindították az igénylések befogadását. Az új év elős hetében azonban még hézséget jelenthet az igényléshez szükséges TB igazolás beszéerzése, ugyanis az igazgatási szünet egészen 2023. január 9-ig tart.

Továbbra is igénybe lehet venni a családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK) és a hozzá kapcsolódó hitelt, azonban ez nem is volt veszélyben, hiszen nem volt az igénylésének határideje – emlékeztet a Bank360.

A falusi CSOK azonban lejárt volna 2022 végén, de ezt is meghosszabbította a kormány 2024 végéig. A falusi CSOK-kal továbbra is kistelepüléseken lehet legfeljebb 10 millió forint állami támogatáshoz és kedvezményes kölcsönhöz jutni ingatlanvásárlás és bővítés, -korszerűsítés esetén.

