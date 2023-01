Keresletiből kínálativá vált az ingatlanpiac

Az elmúlt évek fokozatosan erősödő kereslete a 2022-es év eseményeinek következtében fokozatosan csökkent, míg a keresletiből kínálati piac vált. Régiótól és ingatlantípustól függetlenül egyelőre elmaradt a sokak által várt kiugró árcsökkenés, ugyanakkor a lassuló intenzitásnak köszönhetően megállt az árak emelkedése és kezdetét vette a korrekció az ingatlanpiacon – mondta el lapunk megkeresésére Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője. Hozzátette, felértékelődtek az igazán jó ajánlatok az egyre bővülő kínálatban, amelyekért még a kedvezőtlenebb piaci körülmények között is megvívnak a vevők.

Egyre fontosabb szempont az otthonok energetikai korszerűsége, a modern lakások nem lesznek olcsóbbak. Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba

Csak az új építésűek drágulnak

A Duna House Barométer 2022-es, negyedik negyedéves adatai szerint a Duna House által értékesített ingatlanok adatai alapján megállt az áremelkedés a keleti és a nyugati országrészben is mind a téglaépítésűek, mind a panelek tekintetében.

Panelotthont keleten átlagosan 456 ezer forintért lehetett vásárolni négyzetméterenként, a nyugati régióban 494 ezer forint ez az érték, a téglaépítésűek átlagos négyzetméterára keleten 308, nyugaton 355 ezer forint volt. Budapesten pedig már lényegében nem kapni új építésű téglalakást egymillió forintos négyzetméterár alatt. Jelenleg főként a befektetési céllal vásárlók versengenek, jellemzően a kiváló és jó állapotú ingatlanokért, amelyekért átlagosan négy százalékot kínálnak a hirdetési áron felül – egyébként az alku mértéke is nagyjából ekkora, vidéki téglalakások esetén pedig 6-7 százalék is lehet.

Az OTP ingatlanpont elemzői lapunk megkeresésére azt írták, a korszerűbb energetikájú ingatlanok jellemzően új építésűek, és pillanatnyilag nem látszik olyan tényező, ami ezen ingatlankategória esetében az árak csökkenését indokolná. A kivitelezési költségek és energiaárak növekedése, a magas kockázat és szűkülő újépítésű-kínálat mind az áremelkedés mellett szóló érvek. A beruházók saját bőrükön érzik most az előző évekhez képest csökkenő keresletet, azonban inkább kivárnak, semmint az árak csökkentésében gondolkozzanak, hiszen a támogatások döntő többsége megmaradt, ami a kínálati oldal nehézségeit ellensúlyozza. Abban az esetben, ha az új építések iránti kereslet esetlegesen számottevően csökkenne, inkább a beruházásokat halasztják árcsökkentés helyett.

Előtérben a korszerű otthonok

Benedikt Károly energetikai besorolásokra vonatkozó kérdésünkre úgy válaszolt, az ingatlanok korszerűsége és az alacsony fenntartási költségek fontossága a tavalyi év második felében annyira felértékelődött, hogy a korszerűtlenebb otthonok tulajdonosainak a sikeres értékesítés érdekében mindinkább bele kell kalkulálniuk az elengedhetetlen átalakítások költségét a hirdetési árba, vagy kénytelenek rugalmasabbnak lenni az alkufolyamat során. A kereslet a modern, energiatakarékos és a rezsivédett ingatlanok felé tolódik, ugyanakkor az enyhe tél miatt nem jelentek meg tömegével a kínálatban a korszerűtlenebb ingatlanok. A spórolás és kivárás időszaka még nem zárult le, a tulajdonosok igyekeznek kihúzni az idei telet jelenlegi otthonaikban – tette hozzá.

Az OTP Ingatlanpont tapasztalata, hogy év végén általában csökkent az érdeklődések száma, és a lakáspiac azóta is csendes. Ezáltal a korszerűtlenebb lakóingatlanok iránt is visszaesett a kereslet, és – amennyiben ez hosszabb távon is jellemző lesz – elképzelhető, hogy az eladók csökkenteni fogják az áraikat, de ez most még nem jellemző. Magyarország minden területén találhatók korszerűtlen ingatlanok, és jelenleg nincs olyan indok, ami azt feltételezné, hogy bármely régióban a többinél számottevőbb változásra számíthatnánk – tették hozzá. A megkérdezettek úgy látják, a korábbiakhoz képest többen kérnek közvetítői segítséget.

A kereslet miatt is várható, hogy egyre több újonnan átadott lakás lesz BB energiabesorolású. Fotó: Kurucz Árpád

Szigorúbb energetikai követelmények

Az OTP Ingatlanpont szakértői elmondták, az érvényben lévő szabályozás szerint azok az új építésű ingatlanok kaphatnak használatbavételi engedélyt, amelyek teljesítik a közel nulla energiaigény (BB vagy magasabb energetikai osztály) előírásait. Ugyanakkor az egyszerű bejelentéshez kötött ingatlanok esetében a jogalkotó meghosszabbította a határidőt és a BB energetikai osztály előírásainak csak 2024. június 30-tól kell megfelelnie ezen ingatlanoknak ahhoz, hogy használatbavételi engedélyt kapjanak.

Az emelkedő energiaárak miatt is logikus és kívánatos lenne, hogy tovább emelkedjen az energetikai szempontból is korszerű lakóingatlanok aránya, azonban azt, hogy milyen energetikai színvonalú lakóingatlanokat adnak át 2023-ban, a jogszabályi előírások mellett az építtetők elvárásai és lehetőségei is alapvetően befolyásolják. A kereslet is egyértelműen a korszerű lakások irányába tolódik el, amire várhatóan az új építésű otthonok beruházói is reagálni fognak, várhatóan egyre több lesz a legalább BB besorolású ingatlan.

Borítókép: A kereslet egyértelműen a korszerű lakások irányába tolódik el (Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba)