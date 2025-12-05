Bevetette cenzúra törvényét az Európai Bizottság: hőbörög az Egyesült Államok – nem lesz jó vége

Az Európai Bizottság ma 120 millió eurós bírságot szabott ki az X közösségi portált működtető vállalatra a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) szerinti átláthatósági kötelezettségeinek megszegése miatt. Az Európai Bizottság közleménye szerint, a jogsértések közé tartozik a „kék pipa” megtévesztő kialakítása, a hirdetési adattárának átláthatóságának hiánya, valamint a kutatók nyilvános adatokhoz való hozzáférésének elmulasztása.

Az Európai Bizottság odavágott Elon Musk cégének, az USA nem dícséri érte. Fotó: AFP

X-nek most 60 munkanapja van arra, hogy tájékoztassa a Bizottságot azokról a konkrét intézkedésekről, amelyeket a kék pipák megtévesztő használatával kapcsolatos jogsértés megszüntetése érdekében kíván tenni. Továbbá 90 munkanap áll rendelkezésére, hogy benyújtsa a Bizottságnak a hirdetési adattárral és a kutatók nyilvános adatokhoz való hozzáférésével kapcsolatos intézkedéseit.

A Digitális Szolgáltatások Tanácsának az X cselekvési tervének kézhezvételétől számított egy hónap áll rendelkezésére véleményezésre. A Bizottságnak további egy hónapja lesz végleges döntésének meghozatalára és egy észszerű végrehajtási időszak meghatározására.

A meg nem felelésről szóló határozat be nem tartása időszakos kényszerítő bírságot vonhat maga után. A Bizottság továbbra is együttműködik X-szel a határozat, és általánosabban a DSA betartásának biztosítása érdekében.

A Financial Times szerint, az Európai Bizottság lépése újabb feszültséget okozhat az amerikai kormánnyal. Csütörtök este J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke támadta az EU-t az X ügyben indított vizsgálat miatt. Az X-ről azt írta, hogy „az EU-nak támogatnia kellene a szólásszabadságot, nem pedig amerikai vállalatokat támadnia valamiféle zűrzavar miatt”.

A vizsgálat eredményét eredetileg még a nyár előttre várták, miután Brüsszel tavaly megállapította, hogy X megsértette a szabályokat. A halasztást széles körben az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások feszültségeinek kiújulásának elkerülése érdekében tett lépésnek tekintették, de a Bizottság kijelentette, hogy jogilag és technikailag helyesen szeretné megoldani az ügyet