4iG elnök Abu-Dzabiban: közös befektetésekről tárgyal Jászai Gellért

A magyar gazdaság nemzetközi pozícióinak erősítése érdekében folytatott magas szintű tárgyalásokat az öbölmenti térségben Jászai Gellért. A látogatás során a 4iG elnöke először Mohamed Hassan Alsuwaidival, az Egyesült Arab Emírségek befektetési miniszterével ült tárgyalóasztalhoz. A miniszter egyúttal az ADQ (Abu Dhabi Developmental Holding Company) ügyvezető-vezérigazgatói posztját is betölti. Ez a szervezet az egyik legjelentősebb állami befektetési alap. Meghatározó szerepet játszik az ipari és infrastrukturális ágazatokban. A felek a találkozó alkalmával áttekintették a közös befektetési lehetőségeket. Kiemelt figyelmet fordítottak a távközlési szektorra és a digitális infrastruktúra fejlesztésére.

Globális partnerségről tárgyalt a 4iG elnök

A diplomáciai és üzleti program folytatásaként Jászai Gellért a Mubadala Befektetési Csoport vezérigazgató-helyettesével, Waleed Al Mokarrab Al Muhairival egyeztetett. A Mubadala Abu-Dzabi egyik vezető szuverén befektetési csoportjaként világszerte épít jelentős portfóliót. Érdekeltségeik olyan stratégiai fontosságú területeket fednek le, mint a technológia, az energiaipar, az egészségügy és az ipari termelés. A társaság célkitűzései között szerepel a hosszú távú, fenntartható értékteremtés.

Céljuk továbbá az Emírségek gazdasági pozícióinak erősítése globális partnerségeken keresztül. A megbeszélésen a felek a tervezett kooperációk következő lépéseit és a stratégiai együttműködés kereteit vitatták meg.

A 4iG Csoport elnöke emellett megbeszélést folytatott Syed Basar Shuebbal, az International Holding Company vezérigazgatójával is. Az IHC az Emirátusok egyik legdinamikusabban növekvő, diverzifikált befektetési konglomerátuma. A vállalatcsoport érdekeltségei széles spektrumot ölelnek fel. Befektetéseik kiterjednek a technológiai területekre, az ingatlanfejlesztésre, a megújuló energiára, valamint az egészségügyre és az élelmiszeriparra is. A tárgyalások fókuszában a kölcsönös együttműködési és befektetési lehetőségek összehangolása állt.

A látogatás eredményességét és a jövőbeli kilátásokat Jászai Gellért bizakodóan értékelte:

A meglévő együttműködési megállapodásokra támaszkodva immár konkrét üzleti lehetőségekről folynak az egyeztetések stratégiai partnereinkkel. Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek előtt jelentős, ígéretes gazdasági perspektívák nyílnak, és bízom abban, hogy a kétoldalú együttműködés a következő időszakban tovább erősödik majd.



