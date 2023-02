Olcsóbb lehet idén a hal

Eredményesebb évben bíznak a hazai haltenyésztők. Az év eleji sok csapadéknak köszönhetően feltöltődnek a halastavak, ami a termelésre is pozitív hatással lesz. Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Mahal) elnöke lapunknak elmondta: a tavalyi évszázados aszály jelentős mértékben visszavetette a hazai haltermelést, hiszen voltak olyan üzemegységek, ahol a tavak teljesen kiszáradtak. A januári bőséges csapadéknak azonban nagyon örültek az ágazat szereplői, a sok eső feltöltötte a halastavakat, így a haltenyésztők reménykedve tekinthetnek az idei szezon elé. A kilátásokat tovább javítja az is, hogy a takarmányok ára is csökkenni kezdett a múlt évi rekordszinthez képest.

– A tavalyi katasztrofális év után eredményesebb szezonban bízunk. A termelés remélhetőleg visszaáll a korábbi szintre, s így a magyar édesvízi hal is ismét elérhetőbb áron kerül majd a fogyasztókhoz – emelte ki a szakember.

Németh István elmondta: bár a karácsonyi időszakban a korábbi évekhez hasonló árbevétellel zárták a szezont a halászok, az eladott mennyiség mintegy harminc százalékkal elmaradt az átlagostól. Magyarul a vásárlók tavaly is ugyanannyit költöttek halra az ünnepek előtt, mint egy évvel korábban, de csaknem egyharmadával kisebb mennyiséget vihettek haza.

A szakember szerint a jelenlegi magas árszint egyértelműen visszafogja az egyébként sem túl magas éves átlagfogyasztást hazánkban.

Az árak alakulását az aszály mellett a termelők költségeinek drasztikus emelkedése is indokolttá tette a múlt évben. A takarmányok mellett az energiaköltségek növekedése súlyos terhet rótt a gazdálkodókra, az Alföldön található halastavakat ugyanis csak szivattyúkkal tudják feltölteni a termelők, a berendezések villamosenergia-igénye pedig jelentős. Számos haltermelő az inputanyagárak miatt nem tudta finanszírozni az elmúlt években megszokott mennyiségű telepítést, emiatt tavaly a megszokottnál jóval kevesebb hal kerülhetett ki a tógazdaságokból. A csökkenő termelés ellenére a halászok a karácsony előtti időszakban is el tudták látni a kereskedőket jó minőségű, friss édesvízi magyar hallal, hiánytól pedig az új évben sem kell tartani.

A Mahal elnöke úgy véli, hogy a május–júniusi időszakban alakulhat ki szűkösebb kínálat, tényleges hiány azonban csak a horgászokat érintheti, hiszen míg a hazai vizekben import halat a jogszabályok miatt nem lehet telepíteni, a fogyasztói piacra – ha szükség lesz rá – ideiglenesen a környező országokból hoznak majd be édesvízi halat az ágazat szereplői.

