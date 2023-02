Razziát tartott a versenyhivatal

A tej- és tejtermékek mellett más tartós élelmiszerek piacán is vizsgálódik a versenyhatóság. A GVH február 8-án indított ellenőrzést ezen a területen. Az eljárás oka hasonló: a konzervek, gyorsfagyasztott termékek ára is ugrásszerű emelkedésnek indult az elmúlt időszakban, a magas árak mellett pedig időszakos hiány is kialakult a hazai piacon ezekből a termékekből.