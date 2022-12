Kézzelfogható segítség az árstop

Érdemi lépést jelent a hazai vásárlóknak az élelmiszerárstop bevezetése, az intézkedés hatálya alá tartozó termékek körében ugyanis jelentős drágulás ment végbe a piacon – már ami a termelői árakat illeti. A kiskereskedők – a kormány döntésének értelmében 2023. április 30-ig – továbbra sem adhatják magasabb áron ezeket a termékeket, mint amilyen árat 2021. október 15-én alkalmaztak. Az Országos Kereskedelmi Szövetség nemrég közzétett becslése szerint az intézkedés hatására több mint kétszázmilliárd forint maradt a vásárlók pénztárcájában.

Az árstop február elsején lépett hatályba, azóta pedig az energiaválság mellett az orosz–ukrán háború és a szankciós politika is jelentős szerepet játszott abban, hogy Európa-szerte rohamos drágulás ment végbe az élelmiszerek piacán. Bár az árstopos termékek vásárlói ebből egyelőre nem sokat érzékelnek, a sertés- és baromfihús mellett az étolaj ára is nagyon megemelkedett, ahogyan a tej esetében is jelentős a volt drágulás az elmúlt hónapokban.