Orosz–ukrán háború: mit árulhat el a harcokról az újabb csere?

Ukrajna és Oroszország között ismét lezajlott egy csere, amelynek során visszaadták egymásnak a harcokban elhunyt katonák földi maradványait. Ukrajna ezer, Oroszország pedig harminc holttestet kapott vissza. Ez az orosz–ukrán háború alatt rendszeresen végrehajtott fogoly- és holttestcserék sorába illeszkedik.

András János
2025. 11. 21. 15:31
Ukrajna 1000, Oroszország 30 holttestet kapott vissza Fotó: DANYLO ANTONIUK Forrás: ANADOLU
Ukrajnai tisztviselők és az orosz állami média csütörtökön megerősítették, hogy a fronton elesett katonák holttesteit kicserélték a szemben álló felek. Ukrajna ezúttal ezer halottat kapott vissza, míg a TASZSZ egy névtelen forrásra hivatkozva, azt állította hogy Oroszország mindössze harminc katona földi maradványait vehette át – írja a Reuters. Az orosz–ukrán háború vége egyelőre azonban még mindig kétséges.

Újabb fogolycsere történt az orosz–ukrán háborúban
Újabb holttestcsere történt az orosz–ukrán háborúban
Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU

A felek a háború folyamán rendszeresen cserélnek hadifoglyokat és az elesett katonák holttesteit. Az ukrán hadifoglyok koordinációs központja a Telegramon közölte, hogy 

a belügyi nyomozók a minisztérium szakértői ügynökségeivel együtt hamarosan elvégzik a szükséges vizsgálatokat, és azonosítják a most visszaszállított katonák maradványait.

A béketárgyalások körül azonban sok a kérdés, a két háborús fél képviselői július 23. óta nem ültek le személyesen, akkor mindössze negyven perces megbeszélést tartottak Isztambulban. Az amerikaiak azonban újabb lendületet vettek. 

Korábban beszámoltunk arról, hogy kiszivárgott Trump béketerve, amitől Zelenszkij arcára fagyott a mosoly. Az európai országok csütörtökön elutasították az Egyesült Államok által támogatott javaslatot, amely Kijevtől területfeladást és részleges leszerelést követel – olyan feltételeket, amelyeket Ukrajna szövetségesei régóta kapitulációként értékelnek. Információk szerint azonban Donald Trump már jóváhagyta a tervet, az amerikai elnök különmegbízottja szerint pedig Kijev tervére Moszkva biztos, hogy nemet mondana. 

Borítókép: Ukrajna ezer, Oroszország harminc holttestet kapott vissza (Fotó: AFP)

