Ukrajnai tisztviselők és az orosz állami média csütörtökön megerősítették, hogy a fronton elesett katonák holttesteit kicserélték a szemben álló felek. Ukrajna ezúttal ezer halottat kapott vissza, míg a TASZSZ egy névtelen forrásra hivatkozva, azt állította hogy Oroszország mindössze harminc katona földi maradványait vehette át – írja a Reuters. Az orosz–ukrán háború vége egyelőre azonban még mindig kétséges.
Orosz–ukrán háború: mit árulhat el a harcokról az újabb csere?
Ukrajna és Oroszország között ismét lezajlott egy csere, amelynek során visszaadták egymásnak a harcokban elhunyt katonák földi maradványait. Ukrajna ezer, Oroszország pedig harminc holttestet kapott vissza. Ez az orosz–ukrán háború alatt rendszeresen végrehajtott fogoly- és holttestcserék sorába illeszkedik.
A felek a háború folyamán rendszeresen cserélnek hadifoglyokat és az elesett katonák holttesteit. Az ukrán hadifoglyok koordinációs központja a Telegramon közölte, hogy
a belügyi nyomozók a minisztérium szakértői ügynökségeivel együtt hamarosan elvégzik a szükséges vizsgálatokat, és azonosítják a most visszaszállított katonák maradványait.
A béketárgyalások körül azonban sok a kérdés, a két háborús fél képviselői július 23. óta nem ültek le személyesen, akkor mindössze negyven perces megbeszélést tartottak Isztambulban. Az amerikaiak azonban újabb lendületet vettek.
További Külföld híreink
Korábban beszámoltunk arról, hogy kiszivárgott Trump béketerve, amitől Zelenszkij arcára fagyott a mosoly. Az európai országok csütörtökön elutasították az Egyesült Államok által támogatott javaslatot, amely Kijevtől területfeladást és részleges leszerelést követel – olyan feltételeket, amelyeket Ukrajna szövetségesei régóta kapitulációként értékelnek. Információk szerint azonban Donald Trump már jóváhagyta a tervet, az amerikai elnök különmegbízottja szerint pedig Kijev tervére Moszkva biztos, hogy nemet mondana.
Borítókép: Ukrajna ezer, Oroszország harminc holttestet kapott vissza (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump mondatai után Zelenszkij már csak egyet tehet + videó
Nem sok választása maradt az ukrán elnöknek.
Trump és Putyin nélkül kezdődött meg a csúcs
A kínai elnök is kihagyja a találkozót.
Zelenszkij újabb minisztere került korrupciós vizsgálat alá
Zelenszkij elnökségének eddigi legnagyobb botránya folytatódik.
Történelmi fordulópont: Afrika először rendezi meg a G20-at + videó
November 22–23-án a kontinens először ad otthont a találkozónak – ez egyértelműen mutatja a globális erőtér átrendeződését.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump mondatai után Zelenszkij már csak egyet tehet + videó
Nem sok választása maradt az ukrán elnöknek.
Trump és Putyin nélkül kezdődött meg a csúcs
A kínai elnök is kihagyja a találkozót.
Zelenszkij újabb minisztere került korrupciós vizsgálat alá
Zelenszkij elnökségének eddigi legnagyobb botránya folytatódik.
Történelmi fordulópont: Afrika először rendezi meg a G20-at + videó
November 22–23-án a kontinens először ad otthont a találkozónak – ez egyértelműen mutatja a globális erőtér átrendeződését.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!