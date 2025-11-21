Orosz–ukrán háború: mit árulhat el a harcokról az újabb csere?

A felek a háború folyamán rendszeresen cserélnek hadifoglyokat és az elesett katonák holttesteit. Az ukrán hadifoglyok koordinációs központja a Telegramon közölte, hogy

a belügyi nyomozók a minisztérium szakértői ügynökségeivel együtt hamarosan elvégzik a szükséges vizsgálatokat, és azonosítják a most visszaszállított katonák maradványait.

A béketárgyalások körül azonban sok a kérdés, a két háborús fél képviselői július 23. óta nem ültek le személyesen, akkor mindössze negyven perces megbeszélést tartottak Isztambulban. Az amerikaiak azonban újabb lendületet vettek.