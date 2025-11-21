BotondBulcsúAnonymusÁrpádhadjárat

Botond vitéz, aki legyőzte a görög óriást

Botond magyar vitéz volt a kalandozások idején. Botond legemlékezetesebb tette, hogy amikor a magyarok Bizánc területén kalandoztak, megvívott az óriás görög harcossal, majd betörte Konstantinápoly kapuját.

Botond szobra
Botond szobra Forrás: Wikimedia Commons
A magyarok – így Botond is – híresek voltak remek hadiképességeikről, erejükről és furfangosságukról. Bulcsúról az a legenda is fent maradt, hogy úgy itta a németek vérét, mint a bort. A hadi sikerei mellett kiváló diplomataként erősítette a honfoglaláskori magyar külkapcsolatokat.

Botond vitéz szobra Bicskén. Forrás: Wikimedia Commons.
Botond, a kalandozások kiemelkedő harcosa

A magyar kalandozások több irányban is zajlottak Európa területén, és legfőbb céljuk elsősorban a zsákmányszerzés, valamint hadifoglyok ejtése volt. A foglyokat vagy a családtagjaik kiváltották, vagy pedig eladták őket rabszolgának. 

A kalandozások időszakában a magyarok rettenthetetlen és félelmetes nép hírében álltak.  

Amikor a Balkán felé vették az irányt, a bolgárokkal kerültek konfliktusba és egészen Bizáncig jutottak el. A bizánci hadjárat részleteiről Anonymus is beszámolt a krónikájában. A vezérek ott, ahol a Száva a Dunába ömlik, átkeltek a Dunán.

Anonymus a balkáni kalandozásról:

Ekkor a bolgárok vezére, (…) görög segédhaddal együtt ott termett, hogy nagy sereggel megvívjon velük. Másnap mind a két fél csatarendbe sorakozott a Duna mellett elterülő mezőn. (...) A két ellenfél csapatai egymás után összecsaptak s heves viadalra keltek. A görögök és bolgárok közül igen sokan elestek, mások pedig fogságba kerültek. Tehát Bolgárország vezére látva, hogy övéi a csatában a rövidebbet húzzák, futásnak eredt, s hogy életét megmentse, berohant Fejérvár városába. Ekkor a diadalmas Lél, Bulcsú, valamint Botond tábort ütöttek a Duna mellett, valamivel lejjebb a síkon. Ott aztán a bolgárok meg görögök közül ejtett foglyokat mind maguk elé vezettették, majd vasra verve elküldték Árpád vezérnek Magyarországra. 

A legenda szerint, amikor a magyarok elérték Konstantinápolyt, a bizánciak kiküldtek egy óriást és abban állapodtak meg a magyarokkal, hogy az óriás párviadalra áll ki egy magyar vitézzel. Konsztantinosz császár azt ígérte, megfizeti a magyaroknak az adót, ha a magyar vitéz győz . Az óriás hetvenkedve azt mondta, hogy ő  egyszerre két magyar vitézzel is elbánik. Botond egyedül vállalkozott az életveszélyes küzdelemre.

Kalandozó magyarok. forrás: Mandiner
Kalandozó magyarok. forrás: Mandiner

Botond legendája

– Én Botond vagyok, igaz magyar, s legkisebb a magyarok közül. Végy magad mellé két görögöt, az egyik elszálló lelkedre ügyeljen, a másik holttestedet eltemesse, mert egészen bizonyos, hogy a görög császár a magyarok adófizetője lesz.

Apor vezér utasítására Botond ezután bárdjával – vagy buzogányával – akkora lyukat vágott a bizánci érckapun, hogy egy gyerek is átbújhatott rajta. Ezután közel egyórás küzdelemben felülkerekedett, és halálos csapást mért ellenfelére, az óriásra. 

A hadjárat további részeiről Anonymus számolt be: a magyarok bevettek több balkáni erősséget, így többek között Zágrábot, Pozsevát és Valkót, majd épen és sértetlenül hazatértek Árpád fejedelemhez. A hazatérést nagy közös lakomával ünnepelték meg.

Honfoglaló magyarok. Forrás: László Gyula
Honfoglaló magyarok. Forrás: László Gyula

Anonymus szerint Botond vitéz édesapja Kölpeny volt, aki rokonságban állt Árpáddal is. Kölpeny nevét meg a mai Kölpény település őrizte meg a Délvidéken.

Botond leszármazottai a Dráva–Száva közén éltek még a 13. században is. A Botond név pedig botos vagy buzogányos harcost jelent mind a mai napig.

A Botond mondát nem mindenki tartja valós történetnek. Ami mindenképpen bizonyítható a történeti források alapján, hogy a kalandozó magyarok ebben az időszakban vezettek hadjáratot a bolgárok földjére és Bizáncba is.

Botond története bemutatja a magyar hősiességet, amely rokon a Biblia Dávid és Góliát történetével. 

Nem feltétlen a testi erő, fölény az, ami döntő egy párviadal során, hanem az eszesség és leleményesség is. A kalandozó magyarok nagyságát jól illusztrálja, hogy eljutottak a Bizánci Birodalomig is.

A kalandozó magyarok hősiességére:

1. jó példa Botond története,

2. aki leleményességével, eszével győzte le az óriást,

3. és utódai évszázadokkal később is benépesítették a Dráva–Száva-közét.


 

