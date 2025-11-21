Botond vitéz, aki legyőzte a görög óriást

A magyarok – így Botond is – híresek voltak remek hadiképességeikről, erejükről és furfangosságukról. Bulcsúról az a legenda is fent maradt, hogy úgy itta a németek vérét, mint a bort. A hadi sikerei mellett kiváló diplomataként erősítette a honfoglaláskori magyar külkapcsolatokat.

Botond vitéz szobra Bicskén. Forrás: Wikimedia Commons.

Botond, a kalandozások kiemelkedő harcosa

A magyar kalandozások több irányban is zajlottak Európa területén, és legfőbb céljuk elsősorban a zsákmányszerzés, valamint hadifoglyok ejtése volt. A foglyokat vagy a családtagjaik kiváltották, vagy pedig eladták őket rabszolgának.

A kalandozások időszakában a magyarok rettenthetetlen és félelmetes nép hírében álltak.

Amikor a Balkán felé vették az irányt, a bolgárokkal kerültek konfliktusba és egészen Bizáncig jutottak el. A bizánci hadjárat részleteiről Anonymus is beszámolt a krónikájában. A vezérek ott, ahol a Száva a Dunába ömlik, átkeltek a Dunán.

Anonymus a balkáni kalandozásról: Ekkor a bolgárok vezére, (…) görög segédhaddal együtt ott termett, hogy nagy sereggel megvívjon velük. Másnap mind a két fél csatarendbe sorakozott a Duna mellett elterülő mezőn. (...) A két ellenfél csapatai egymás után összecsaptak s heves viadalra keltek. A görögök és bolgárok közül igen sokan elestek, mások pedig fogságba kerültek. Tehát Bolgárország vezére látva, hogy övéi a csatában a rövidebbet húzzák, futásnak eredt, s hogy életét megmentse, berohant Fejérvár városába. Ekkor a diadalmas Lél, Bulcsú, valamint Botond tábort ütöttek a Duna mellett, valamivel lejjebb a síkon. Ott aztán a bolgárok meg görögök közül ejtett foglyokat mind maguk elé vezettették, majd vasra verve elküldték Árpád vezérnek Magyarországra.

A legenda szerint, amikor a magyarok elérték Konstantinápolyt, a bizánciak kiküldtek egy óriást és abban állapodtak meg a magyarokkal, hogy az óriás párviadalra áll ki egy magyar vitézzel. Konsztantinosz császár azt ígérte, megfizeti a magyaroknak az adót, ha a magyar vitéz győz . Az óriás hetvenkedve azt mondta, hogy ő egyszerre két magyar vitézzel is elbánik. Botond egyedül vállalkozott az életveszélyes küzdelemre.