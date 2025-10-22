LehelAugsburgkürtösKalandozás a hímzésnémet

Lehel vezér története - valóban a halálba küldte a német császárt?

Lehel az egyik legkiválóbb hadvezér volt a kalandozások idején. Lehel kürtje legendás emlékezetű, amellyel a hagyomány szerint megölte foglyul ejtőjét, a német császárt.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 10. 22. 17:41
"Előttem jársz, és szolgám leszel a másvilágon."
"Előttem jársz, és szolgám leszel a másvilágon."
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lehel Tas fia volt és Árpád fejedelem dédunokája. Arról vitatkoztak a történészek, Árpád melyik fiának lehet a leszármazottja, Jutocsáé vagy Üllőé. 

Lehel mondta: "Előttem jársz, és szolgám leszel a másvilágon."
Lehel mondta: „Előttem jársz, és szolgám leszel a másvilágon.”

Lehel kürtje kulcsfontosságú volt

Egy biztos: rendkívüli testi adottságokkal és kiváló hadvezéri képességekkel rendelkezett. Évtizedeken át állt a magyar hadak élén a kalandozások idejében. 

A kürttel hívta hadba társait, a harcok szünetében pedig a kürtzenéjével szórakoztatta harcosait. 

A kürt a kalandozások idejében taktikai jelentőséggel bírt: a honfoglaló magyarok kürttel adhattak valószínűleg egymásnak jelet, amikor a hátrafelé nyilazó harcmodort alkalmazták. A kürt a hatalom és az erő jelképe is volt.

Lehel feltehetően a kalandozások korának számos csatájában ott volt, amivel tehermentesítette a fejedelmet a hadjáratok felelősségétől. 908-ban Eisenach mellett győztes csatát vívtak őseink, ekkor esett el Burckhard türingiai gróf, de győzelmet arattak Eisenachnál,  továbbá itáliai területeken, Burgundiában és többek között Svábföldön is. 

Lehel vezér elsősorban a nyugati hadjáratokban jeleskedett, amelyek  elsősorban zsákmányszerző portyák voltak, de foglyokat is ejtettek. 

A foglyokat vagy a családtagjai kiváltották, vagy pedig eladták őket rabszolgának. A kalandozások időszakában a magyarok rettenthetetlen és félelmetes nép hírében álltak. 

Lehel kürtje. forrás: Wikimedia Commons.
Lehel kürtje (Forrás: Wikimedia Commons)

Előttem jársz és szolgám leszel a másvilágon

A monda szerint, amikor az augsburgi vereség után Lehel fogságba esett, azt mondta a németeknek, van még egy utolsó kívánsága: szeretné megfújni a kürtjét. Meg is kapta a kürtöt, és azzal hirtelen fejbe vágta a német császárt, aki a történet szerint meghalt.

Részlet a Képes Krónikából

A császár azt mondta nekik: »Válasszatok magatoknak halált, amilyent akartok!« Lehel így felelt: »Hozzátok ide kürtömet, amelybe előbb belefúvok, aztán felelek neked.« Odavitték a kürtöt, és a császárhoz közeledve, mikor nekikészült a kürtfúvásnak, erősen homlokon vágta a császárt, kit egy csapással megölt. S azt mondta neki: »Előttem fogsz menni, és szolgálni nekem a másvilágon.«”

Ez azt szimbolizálta a honfoglaló magyarok hite szerint, hogy földi életük, legalábbis részben, meghatározza a sorsukat a másvilágon is, ahol szintén érvényesülhetnek a társadalmi hierarchiák. Akit az életükben legyőztek, az hitük szerint a túlvilágon fogja szolgálni őket. Abban is hittek, hogy a túlvilágra vezető úton a halottat elkíséri egy sámán vagy egy szellem. Tehát nem mindegy, hogyan élnek a földön, mivel az kihatással lesz a túlvilági létükre is. 

Lehel vezér a Képes Krónikában/ Wikimedia Commons
Lehel vezér a Képes Krónikában (Wikimedia Commons)

Vereség Augsburgnál

A valóság sajnos ennél sokkal tragikusabb: Lehelt és Bulcsút  az augsburgi vereség után ugyanis felakasztották. Lehel kürtjének története azonban végtelen optimizmust sugallt, mert e történet szerint a magyarok ereje legyőzhetetlen, még ha időnként vereséget is szenvednek, de hosszú távon ravaszabbak és furfangosabbak  az ellenfélnél. 

Az augsburgi csatában odaveszett Bulcsú, Lehel és Súr is, a legkiválóbb magyar hadvezérek.

Ekkorra már nem dőltek be a németek a magyar hátrafelé nyilazós taktikának. I. Ottó Vörös Konrád önfeláldozása révén rá tudta kényszeríteni a magyarokat a közelharcra, és ez lett őseink veszte.

A kalandozások vége

Konrád halálának mégis van némi valóságalapja, ami a Lehel kürtje mondához kapcsolódhat. Ugyanis ő volt az a német, aki e csata miatt vesztette életét. Ez a súlyos vereség egyben a kalandozások korának végét jelentette, de egyúttal azt is, hogy a magyarságnak új fejlődési útra kellett lépnie, ami a nyugati kereszténységet és a szilárd államalakulatot jelentette. Ahhoz, hogy ezt elfogadják, azonban szükség volt erre a vereségre is.

Lehel kürtjét Jászberényben a Jász Múzeum őrzi. 1788-ban Molnár Ferenc azonosította Lehel kürtjeként, azért, mert a rajta látható horpadás bizonyította volna azt, hogy fejbe verte vele a német császárt.

Petőfi Sándor: Lehel vezér

De amilyen nagyon ő szerette kürtjét, 
A magyarok őt oly mértékben szerették, 
Nagy becsülete volt jó Lehel vezérnek,
Mindenütt, ahol csak magyarul beszéltek; 
Szolgált a hazának nemcsak vaskezével, 
De szolgált egyszersmind arany elméjével, 
Szent volt minden szó, mely száján kiröppene, 
Mintha szólna maga magyarok istene. 

Lehel jelentősége:

1. kiváló hadvezér volt,

2. kitartott a végsőkig a kalandozó hadjáratokban,

3. a róla szóló monda őrzi rettenthetetlen bátorságának emlékét.  

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMajka

Van ehhez egy dalocska!

Bayer Zsolt avatarja

Majka énekli: „pénz, pénz, pénzecske!”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.