Lehel vezér története - valóban a halálba küldte a német császárt?

Lehel Tas fia volt és Árpád fejedelem dédunokája. Arról vitatkoztak a történészek, Árpád melyik fiának lehet a leszármazottja, Jutocsáé vagy Üllőé.

Lehel mondta: „Előttem jársz, és szolgám leszel a másvilágon.”

Lehel kürtje kulcsfontosságú volt

Egy biztos: rendkívüli testi adottságokkal és kiváló hadvezéri képességekkel rendelkezett. Évtizedeken át állt a magyar hadak élén a kalandozások idejében.

A kürttel hívta hadba társait, a harcok szünetében pedig a kürtzenéjével szórakoztatta harcosait.

A kürt a kalandozások idejében taktikai jelentőséggel bírt: a honfoglaló magyarok kürttel adhattak valószínűleg egymásnak jelet, amikor a hátrafelé nyilazó harcmodort alkalmazták. A kürt a hatalom és az erő jelképe is volt.

Lehel feltehetően a kalandozások korának számos csatájában ott volt, amivel tehermentesítette a fejedelmet a hadjáratok felelősségétől. 908-ban Eisenach mellett győztes csatát vívtak őseink, ekkor esett el Burckhard türingiai gróf, de győzelmet arattak Eisenachnál, továbbá itáliai területeken, Burgundiában és többek között Svábföldön is.

Lehel vezér elsősorban a nyugati hadjáratokban jeleskedett, amelyek elsősorban zsákmányszerző portyák voltak, de foglyokat is ejtettek.

A foglyokat vagy a családtagjai kiváltották, vagy pedig eladták őket rabszolgának. A kalandozások időszakában a magyarok rettenthetetlen és félelmetes nép hírében álltak.

Lehel kürtje (Forrás: Wikimedia Commons)

Előttem jársz és szolgám leszel a másvilágon

A monda szerint, amikor az augsburgi vereség után Lehel fogságba esett, azt mondta a németeknek, van még egy utolsó kívánsága: szeretné megfújni a kürtjét. Meg is kapta a kürtöt, és azzal hirtelen fejbe vágta a német császárt, aki a történet szerint meghalt.

Részlet a Képes Krónikából „A császár azt mondta nekik: »Válasszatok magatoknak halált, amilyent akartok!« Lehel így felelt: »Hozzátok ide kürtömet, amelybe előbb belefúvok, aztán felelek neked.« Odavitték a kürtöt, és a császárhoz közeledve, mikor nekikészült a kürtfúvásnak, erősen homlokon vágta a császárt, kit egy csapással megölt. S azt mondta neki: »Előttem fogsz menni, és szolgálni nekem a másvilágon.«”

Ez azt szimbolizálta a honfoglaló magyarok hite szerint, hogy földi életük, legalábbis részben, meghatározza a sorsukat a másvilágon is, ahol szintén érvényesülhetnek a társadalmi hierarchiák. Akit az életükben legyőztek, az hitük szerint a túlvilágon fogja szolgálni őket. Abban is hittek, hogy a túlvilágra vezető úton a halottat elkíséri egy sámán vagy egy szellem. Tehát nem mindegy, hogyan élnek a földön, mivel az kihatással lesz a túlvilági létükre is.