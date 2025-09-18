„A magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket!” – magyar kalandozások a honfoglalás korában

A magyarok kalandozó hadjárataikban hátrafelé nyilazó harcmodorukkal tévesztették meg az ellenfeleiket és nyerték meg a csatáikat. Ennek az volt a lényege, hogy úgy tettek, mintha megfutamodtak volna, aztán hirtelen visszafordultak, hátrafelé nyilaztak, í győzték le az ellenséget.

Egy szerzetes borozik a kalandozó magyarokkal. Forrás: László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról

A magyarok körbeszáguldották egész Európát

A honfoglaló kalandozók harci eszköze a visszacsapó íj volt. A hadjáratokban nemcsak ingóságokat (aranyat, ezüstöt, kelméket) zsákmányoltak, hanem embereket is foglyul ejtettek, akikért váltságdíjat kellet fizetniük a családjuknak. Észak-Itáliában, Bajorországban, a mai Svájcban, Szászországban is harcoltak, vívtak győztes csatákat. A kalandozásokban a törzsfők vették részt, katonai kíséretükkel együtt, ez pár ezer embert jelentett. A támadásokat összehangoltan szervezték meg a törzsfők. Körülbelül 50 kalandozó hadjáratról tudunk. Többszörös túlerőben levő ellenséget is sikeresen legyőztek honfoglaló őseink.

A magyar kalandozók egy nap alatt 32 kilométert is megtettek

Az ellenfeleik támadásaikat villámcsapásnak látták, annyira erőteljesek voltak. Egy hadjárat alatt 1600-2000 kilométert is megtettek a kalandozó magyarok. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 32 kilométer/nap sebességgel száguldottak. Sikerük harci teljesítményükön túl azon is múlott, hogy ebben az időszakban egyrészt gyengék voltak Nyugat-Európában az államalakulatok.

Másrészt a magyarok kiváló harcosok voltak, és csak nehezen tudtak szembeszállni velük.

Miután őseink harcmodorát kiismerték, 933-ban Merseburgban Madarász Henriktől, 955-ben Augsburgban pedig I. Ottótól szenvedtek vereséget.

„A magyarok nyilaitól…” mondás eredete

Honnan ered az a híres szállóige, hogy „A magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket”?

Ekkehard a Sankt Gallen-i kolostor szerzetese volt. Ő örökítette meg kolostora krónikásaként a kalandozó magyarok 926-os betörését Casus monasterii Sankti Galli című művében. „Sagittis Hungarorum libera nos, Domine!” – írta le a krónikás.

A kalandozó hadjáratok térképen Forrás: Szabad Föld

Ekkehard szerzetes – aki a könyvek és a tudomány embere volt – számára megrázó élmény lehetett a kalandozó magyarok támadása. 926-ban a magyarok szövetségben az itáliai Hugóval Augsburgot ostromolták meg, majd Konstanz felé indultak. E hadjáratban ejtették útba Sankt Gallent is. A kolostort 643-ban alapították, és messze földön híres volt könyvtáráról. A szerzetesek a félbolond Heribald kivételével elmenekültek a kolostorból.