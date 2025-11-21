Változás a 4iG igazgatóságában

Változik a 4iG Nyrt. igazgatóságának összetétele: Pedro Vargas Santos David 2025. november 21. napjával leköszönt a testületben betöltött tisztségéről, hogy a jövőben nemzetközi befektetéseire és ezekhez kapcsolódó megnövekedett feladataira összpontosíthasson. A 4iG december 17-én tartja rendkívüli közgyűlését, ahol a részvényesek többek között új vezető tisztségviselő megválasztásáról döntenek – jelezte pénteki közleményében a társaság.

Pedro Vargas Santos David 2021 óta tagja a 4iG Nyrt. igazgatóságának. Az elmúlt négy évben aktívan támogatta a cégcsoport fejlődését, fontos szerepet játszott a 4iG Csoport átfogó növekedési stratégiájának megvalósításában és nemzetközi terjeszkedésében.

A 4iG Csoport igazgatóságának nevében is szeretném kifejezni köszönetemet Pedro Vargas Santos David többéves elkötelezett munkájáért és támogatásáért. Sok sikert kívánunk további feladataihoz és üzleti céljainak eléréséhez

– mondta Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke.