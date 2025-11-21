Rekordáron kelt el a hányattatott sorsú közép-amerikai művésznő alkotása

A híres mexikói művész, Frida Kahlo hátborzongató, 1940-es önarcképe csütörtökön 54,7 millió dollárért kelt el, és ezzel a legdrágábban eladott női művész alkotása lett egy aukción. Az ágyban alvó Kahlót ábrázoló „El sueño (La cama)”, azaz magyarul „Az álom (Az ágy)” című festmény megdöntötte Georgia O'Keeffe „Jimson Weed/Fehér virág No. 1” című festményének rekordját, amely 2014-ben 44,4 millió dollárért kelt el. Az aukción a festményt Salvador Dalí, Max Ernst és René Magritte munkái mellett mutatták be.

Ismét rekordot döntött Frida Kahlo festménye. / Fotó: Diario Cambio 22

Rövid időn belül ez a második Kahlo-festmény, amely dollár tízmilliókért cserélt gazdát

A New York-i Sotheby’s árverésen Kahlo saját aukciós rekordját is megdöntötte. Ugyanis:

az 1949-es „Diego és én” című festmény, amely a művészt és férjét, Diego Rivera falfestőt ábrázolja, 34,9 millió dollárért kelt el 2021-ben.

2016-ban 8 millió dollárért cserélt gazdát a Christie’s aukcióján a közép-amerikai művész Dos desnudos en el bosque (La tierra misma) című festménye, amely két aktot ábrázol álomszerű környezetben.

A festmény eladási ára akkor is rekordnak számított, amivel a mexikói festőművész korábbi 5,6 millió dolláros árverési rekordját múlta felül. Ám a hírek szerint Kahlonak voltak olyan festményei, melyek magánúton még ennél is többért keltek el. Az önarckép azon kevés Kahlo-darabok közé tartozik, amelyek Mexikón kívül magánkézben maradtak. A közép-amerikai országban ugyanis korlátozzák a Kahlo-művek forgalmát, a festőművész köz- és magángyűjteményekben található művei nem adhatók el külföldön vagy semmisíthetők meg.

Egyesek attól tartanak, hogy ismét eltűnhet a kép a műértő közönség szeme elől

A most kalapács alá került festmény egy magángyűjteményből származik, amelynek tulajdonosának nevét nem hozták nyilvánosságra, de az aukciós ház biztosította az érdeklődőket, hogy a kép birtokosa jogosult nemzetközi eladásra. Egyes művészettörténészek kulturális okokból vizsgálták az eladást, míg mások aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a festmény – amelyet utoljára az 1990-es évek végén állítottak ki nyilvánosan – az aukció után ismét eltűnhet a nyilvánosság elől.