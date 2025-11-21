Zelenszkij a saját pártjának magyarázkodik

Erről a Liga.net hírportálnak az eseményen részt vevő egyik képviselő nyilatkozott. A képviselő arról beszélt: Zelenszkij azt állítja, hogy nem tud részleteket a volt üzlettársa és barátja, Timur Mindics lehallgatása körüli botrányról, amelyben Herman Haluscsenko és Szvetlana Hrincsuk menesztett miniszterek is részt vettek – emlékeztet az Origo.

Zelenszkij újabb közeli bizalmasa is érintett lehet a botrányban. Fotó: AFP

Mint ismert, a „Midasz” néven futó akció 15 hónapon keresztül zajlott. Ukrajna korrupcióellenes szervei, a NABU és a SZAP szerint a pénzmosási mechanizmus egyszerűen működött: azoknak a magáncégeknek, amelyek együttműködést akartak az állami Enerhoatommal vagy részt vettek volna a védelmi állások építésében, a szerződéses összeg 10–15 százalékát kenőpénzként kellett visszaadniuk. A fizetést megtagadó vállalatok kifizetéseit akadályozták vagy törölték őket a partnerek közül. A teljes veszteséget százmillió dollárra (33 milliárd forintra) becsülik.

A hálózat irányítója Timur Mindics volt, Zelenszkij egyik közeli bizalmasa, aki néhány órával a rajtaütések előtt elhagyta Ukrajnát.

A korrupciós botrány több elfogáshoz, köztük a volt ukrán miniszterelnök-helyettes letartóztatásához vezetett.