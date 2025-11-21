korrupciós botrányHáborús maffiaVolodimir Zelenszkij

Zelenszkij a saját pártjának magyarázkodik

Az ukrán elnök a pártjának, a Nép Szolgájának frakciójával tartott zárt ülésén azt mondta, hogy nem tud részleteket a korrupcióellenes hatóságok nagyszabású „Midasz” műveletéről. Egy képviselő szerint Zelenszkij a körülményeket okolta a botrányért.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 14:41
Volodimir Zelenszkij Fotó: SERGEI GAPON Forrás: AFP
Erről a Liga.net hírportálnak az eseményen részt vevő egyik képviselő nyilatkozott. A képviselő arról beszélt: Zelenszkij azt állítja, hogy nem tud részleteket a volt üzlettársa és barátja, Timur Mindics lehallgatása körüli botrányról, amelyben Herman Haluscsenko és Szvetlana Hrincsuk menesztett miniszterek is részt vettek – emlékeztet az Origo.

Zelenszkij és Jermak
Zelenszkij újabb közeli bizalmasa is érintett lehet a botrányban. Fotó: AFP

Mint ismert, a „Midasz” néven futó akció 15 hónapon keresztül zajlott. Ukrajna korrupcióellenes szervei, a NABU és a SZAP szerint a pénzmosási mechanizmus egyszerűen működött: azoknak a magáncégeknek, amelyek együttműködést akartak az állami Enerhoatommal vagy részt vettek volna a védelmi állások építésében, a szerződéses összeg 10–15 százalékát kenőpénzként kellett visszaadniuk. A fizetést megtagadó vállalatok kifizetéseit akadályozták vagy törölték őket a partnerek közül. A teljes veszteséget százmillió dollárra (33 milliárd forintra) becsülik. 

A hálózat irányítója Timur Mindics volt, Zelenszkij egyik közeli bizalmasa, aki néhány órával a rajtaütések előtt elhagyta Ukrajnát. 

A korrupciós botrány több elfogáshoz, köztük a volt ukrán miniszterelnök-helyettes letartóztatásához vezetett.

A nyilatkozó képviselő most arról beszélt, hogy Zelenszkij a körülményeket okolja a botrány kirobbanásáért. 

Azt mondta, hogy ez a személyzeti politika hibája. És hogy a bűnüldöző szerveknek működniük kell, és ő kész segíteni

– magyarázta az ukrán elnök párttársa, aki azt is megjegyezte, hogy a találkozó során nagyon óvatosan, mindenféle konkrétum nélkül 

utaltak esetleges új felvételekre, amelyeken Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője is szerepelhet.

A képviselő szerint a megbeszélést a frakció és Zelenszkij között a kölcsönös tolerancia légkörében tartották, és az elnök azt mondta, hogy kritikus két hét nemzetközi tárgyalás után visszatér a személyzeti kérdésekre. A forrás hozzátette: az elnök utalt a képviselőknek arra, hogy Jermak az ő hivatalának a vezetője, nem a frakcióé.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

