Védőpajzsként működnek az árstopok

– Ársapka nem kell, rezsicsökkentés nem kell, a piachoz kell alkalmazkodni – fogalmazott nem is olyan régen Róna Péter, a választások után rövidesen szétesett baloldali összefogás volt államfőjelöltje. Nem ő az egyedüli, aki arról az oldalról rendszeresen kritizálja a kormány családokat és vállalkozásokat segítő intézkedéseit. A Demokratikus Koalíció politikusai, így pél­dául Dávid Ferenc is többször támadta a különböző lépéseket. Varjú László, a DK árnyékminisztere is arról nyilatkozott, hogy a hatósági árak helytelenek és ­rossz beavatkozási módszerek a versenypiaci körülmények között.

Az Orbán-kormány több alkalommal világossá tette, hogy rendkívüli időkben igenis indokoltak a szokatlan megoldások, amelyek viszont nagy segítséget jelentenek. Így például a rezsicsökkentés, amely az átlagfogyasztásig évente mintegy kétmillió forintos spórolást tesz lehetővé a családoknak.