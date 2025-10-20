Borsodlabdarúgáslövöldözés

Rálőtt egy gyerekre a borsodi boltos, mert átrúgta hozzá a labdáját

A telkére rúgtak egy labdát, fenyegetőzni és lövöldözni kezdett gázpisztolyával egy férfi Borsodban – közölte a Miskolci Törvényszék. A Kazincbarcikai Járásbíróság tíz hónap börtönbüntetésre ítélte a férfit, két év próbaidővel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 20. 13:58
Fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette miatt tíz hónap, két év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek egy férfit, aki egy udvarra rúgott labda miatt gáz-riasztó fegyverrel fenyegetőzött Borsodszirákon – közölte a Miskolci Törvényszék. Az ügyön dolgozó Kazincbarcikai Járásbíróság még a tárgyalást is mellőzte.

A vádlott áprilisban azért ment a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található településen egy család ingatlanjához, hogy felelősségre vonjon egy ott lakó gyermeket, amiért berúgta a labdát üzletének udvarára, ahová a játékszerért be is mászott.

A férfi kiabált és többször belerúgott a kerítésbe, majd megfenyegette a családot, hogy megöli őket, ha a portájára mennek.

Bár a gyermek édesanyja próbálta csitítani a vádlottat, tovább kiabált és fenyegetőzött, majd egy gáz-riasztó fegyvert is elővett. A fegyverrel a kapu felett néhány méterről az épület sarkánál álló kiskorú felé lőtt, majd miután egy járókelő – akire egy pillanatra ráfogta a pisztolyt – ezért felelősségre vonta, elment a helyszínről. A büntetővégzés nem jogerős.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


