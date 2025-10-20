Orbán BalázsbékemenetMagyar Péter

Orbán Balázs: Kiállunk a béke mellett!

Miközben hamarosan békecsúcs lesz Budapesten, a brüsszeli elit Magyar Péterrel karöltve a háború folytatása és az európai országok közvetlen bevonása mellett áll ki. A miniszterelnök politikai tanácsadója szerint ezért különösen fontos, hogy a magyar emberek megmutassák, hogy nem engednek teret a brüsszeli háborús terveknek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 14:14
A brüsszeli elit azt állítja, hogy a háború folytatásával lehet békét teremteni. Teljesen úrrá lett rajtuk a háborús pszichózis. Miközben hamarosan amerikai–orosz béketárgyalásra kerül sor, Brüsszel épp a 19. szankciós csomagot készíti elő. Minden erejükkel próbálják ellehetetleníteni a békekezdeményezéseket. Szerintük Magyarországnak le kellene tartóztatnia a budapesti békecsúcsra érkező tárgyaló feleket is – emlékeztetett közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Tusnádfürdő, 2025. július 24. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem Egy új világ küszöbén című kerekasztal-beszélgetésén az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 24-én. MTI/Veres Nándor
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Veres Nándor)

A politikus kiemelte: hazai megbízottjaik ugyanezt az álláspontot képviselik. Fél évvel ezelőtt Magyar Péter az Európai Parlamentben aláírt egy háborúpárti dokumentumot, amely további pénzügyi és katonai támogatásokat ígért Ukrajnának.

Tseber Roland, a pártvezető kémkedés miatt Magyarországról kitiltott barátja pedig bevallotta egy ukrán lapnak, hogy Magyar Péter szerint nem szabad terroristákkal tárgyalni és Ukrajnát a győzelemig kell segíteni.

De semmi nem leplezi le őket jobban, mint az adóemelési terveik. Azért akarják elvenni a magyarok pénzét, mert a brüsszeli háborús terv szerint az így nyert összeget Ukrajnának kell átadni – ebből finanszíroznák a háború folytatását

 – emlékeztetett a politikai igazgató.

Orbán Balázs szerint ez a két választási lehetőség áll előttünk. A brüsszeliek nem tétlenkednek, a héten uniós csúcsot tartanak, ahol újra a háború folytatása és az európai országok közvetlen bevonása lesz a napirenden, újabb szankciók, fegyverszállítások és a felkészülés a közvetlen katonai konfrontációra.

Ezért különösen fontos, hogy az uniós csúcsot megelőzően megmutassuk, hogy nem engedünk teret a brüsszeli háborús terveknek. A békemenet a szabad és független magyar nemzet határozott kiállása Magyarország békés jövője mellett. A magyar miniszterelnök ezzel a felhatalmazással utazik Brüsszelbe, hogy képviselje a magyar álláspontot – hívta fel a figyelmet.

Találkozzunk október 23-án a békemeneten! Mutassuk meg közösen a béke erejét!

– hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

