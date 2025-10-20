csecsemőgyermekbántalmazásédesanya

Elítéltek egy anyát, aki egy életre megnyomorította kisgyermekét

Öt év börtönbüntetésre ítéltek első fokon egy anyát, aki olyan durván bántalmazta alig kéthetes kislányát, hogy maradandó fogyatékossággal kell leélnie hátralévő életét. A nőt idegesítette a csecsemő sírása, ezért támadt a kicsire.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 20. 13:36
Maradandó fogyatékosságot, életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt öt év börtönbüntetésre ítélt az első fokon eljáró Szombathelyi Törvényszék egy nőt, aki majdnem megölte kéthetes kislányát – közölte a fellebbviteli főügyészség.

A tényállás szerint a kislány tavaly március 23-án született egészségesen a nő és élettársa kapcsolatából. Miután a kórházból hazatértek, az anyát egyre jobban idegesítette a gyermek sírása. Kezdetben csak kiabált vele, majd bántalmazta is. A nő a síró gyermeket legalább három alkalommal a hónaljánál fogva közepes erővel megrázta.

Előfordult, hogy a síró csecsemő száját befogta, a hason fekvő gyermek fejét belenyomta a kiságy matracába, amitől a kislány koponyacsonttörést szenvedett.

Április 9-én a nő észlelte, hogy a gyermek aluszékonnyá, étvágytalanná vált, ezért a védőnő tanácsára másnap elvitte az orvoshoz, aki azonnal kórházba szállíttatta.

A vádlott bántalmazásától az alig kéthetes gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett, életét a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg. A megrázás következtében azonban

a központi idegrendszere károsodott, emiatt soha nem lesz képes önmaga ellátására.

A Szombathelyi Törvényszék öt év börtönbüntetésre ítélte az elkövetőt, kizárva a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét, valamint a nő szülői felügyeleti jogát is megszüntette. A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a büntetés enyhítése nem indokolt.

Az anya élettársa látta a bántalmazást és nyomait a gyermeken, észlelte a kislány állapotának romlását, de nem tett semmit, emiatt őt kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság. Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtáblán folytatódik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

