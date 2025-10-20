Sulyok Tamás: Magyarország számára Bulgária fontos szövetséges

Sulyok Tamás kiemelte: az idők során bebizonyosodott, hogy a magyarok számíthatnak Bulgáriára, és Bulgária is számíthat a magyarokra, legyen szó gazdasági, politikai, védelmi kérdésekről, vagy akár sajnálatos természeti katasztrófákról, erdőtüzekről, írja az MTI.

Szófia, 2025. október 20. Sulyok Tamás köztársasági elnök (b) és Rumen Radev bolgár államfő a megbeszélésük után tartott közös sajtótájékoztatón az elnöki hivatalban Szófiában. Sulyok Tamás kétnapos hivatalos látogatáson tartózkodik Bulgáriában (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)