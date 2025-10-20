Sulyok Tamás kiemelte: az idők során bebizonyosodott, hogy a magyarok számíthatnak Bulgáriára, és Bulgária is számíthat a magyarokra, legyen szó gazdasági, politikai, védelmi kérdésekről, vagy akár sajnálatos természeti katasztrófákról, erdőtüzekről, írja az MTI.
Sulyok Tamás: Magyarország számára Bulgária fontos szövetséges
Magyarország számára Bulgária fontos szövetséges – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök hétfőn újságírók előtt, miután megbeszélést folytatott Rumen Radevvel, a Bolgár Köztársaság elnökével Szófiában.
A magyar államfő hozzátette: a szoros kapcsolódás záloga, hogy Magyarországon értékként tekintünk a bolgár nemzeti közösségre, amely hidat képez a két ország, a két nemzet között.
Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnököt fogadja hivatalában Rumen Radev bolgár államfő Szófiában 2025. október 20-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)
