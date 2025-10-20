Sulyok TamásBulgárialátogatásszövetségesköztársasági elnök

Sulyok Tamás: Magyarország számára Bulgária fontos szövetséges

Magyarország számára Bulgária fontos szövetséges – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök hétfőn újságírók előtt, miután megbeszélést folytatott Rumen Radevvel, a Bolgár Köztársaság elnökével Szófiában.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 20. 13:35
Szófia, 2025. október 20. Sulyok Tamás köztársasági elnököt (b) fogadja hivatalában Rumen Radev bolgár államfő Szófiában 2025. október 20-án. Sulyok Tamás kétnapos hivatalos látogatáson tartózkodik Bulgáriában Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI
Sulyok Tamás kiemelte: az idők során bebizonyosodott, hogy a magyarok számíthatnak Bulgáriára, és Bulgária is számíthat a magyarokra, legyen szó gazdasági, politikai, védelmi kérdésekről, vagy akár sajnálatos természeti katasztrófákról, erdőtüzekről, írja az MTI. 

Szófia, 2025. október 20. Sulyok Tamás köztársasági elnök (b) és Rumen Radev bolgár államfő a megbeszélésük után tartott közös sajtótájékoztatón az elnöki hivatalban Szófiában 2025. október 20-án. Sulyok Tamás kétnapos hivatalos látogatáson tartózkodik Bulgáriában. MTI/Bruzák Noémi
Szófia, 2025. október 20. Sulyok Tamás köztársasági elnök (b) és Rumen Radev bolgár államfő a megbeszélésük után tartott közös sajtótájékoztatón az elnöki hivatalban Szófiában. Sulyok Tamás kétnapos hivatalos látogatáson tartózkodik Bulgáriában (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A magyar államfő hozzátette: a szoros kapcsolódás záloga, hogy Magyarországon értékként tekintünk a bolgár nemzeti közösségre, amely hidat képez a két ország, a két nemzet között.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnököt fogadja hivatalában Rumen Radev bolgár államfő Szófiában 2025. október 20-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

