Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

Sulyok Tamás: Lelkiismeretes jogászokra van szükség, hogy működjön a jogállam

A közjegyzőség küldetése, hogy felmutassa a jogrend stabilitását és vitán felül álló erejét – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök a polgári közjegyzőség 150 éves jubileuma alkalmából szervezett konferencián pénteken Budapesten. Az államfő hozzátette: olyan közjegyzőkre van szükség, akiknek a hitelesség őreiként valódi iránytűjük az igazságosság.

Forrás: MTI2025. 10. 10. 12:23
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– A jogállam működtetéséhez minden korban elhivatott, lelkiismeretes, felkészült jogász szakemberekre van szükség – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök a polgári közjegyzőség 150 éves jubileuma alkalmából szervezett konferencián pénteken Budapesten. Az államfő hozzátette: olyan emberekre van szükség, akiket a közjegyzői kar 1875 óta ad Magyarországnak, akiknek szakmaiságához, figyelmességéhez és pártatlanságához kétség sem fér. – Olyan közjegyzőkre, akiknek a hitelesség őreiként valódi iránytűjük az igazságosság – hangsúlyozta.

Sulyok Tamás emlékeztetett: 150 évvel ezelőtt Magyarországon az egész jogrendszer megújult, a hatályba lépő új törvények először a bíróságok, majd az ügyészek, 1875-től pedig a közjegyzők és az ügyvédek működését szabályozták. – A közjegyzőkről szóló törvény megteremtette a polgári közjegyzők hivatásrendjét. A közjegyzőség a nemperes igazságszolgáltatás megtestesítőjeként az egyik fő tartópillér, alkotmányos rendünk fontos része lett – mutatott rá.

 

A közjegyzőknek elengedhetetlen a magas jogi szaktudás

Az államfő kiemelte: a közjegyzőknek a kezdetektől magas szintű jogi szaktudással kellett rendelkezniük, alapvető elvárás volt a feddhetetlenség, több összeférhetetlenségi kritériumnak kellett megfelelniük. 

– A nagy tudás mellett a pontosság, a precíz munkavégzés is ismertetőjelükké vált. Feladatuk volt a jog elsőségét és kikezdhetetlen hitelességét képviselni a kiépülő és megerősödő jogállamban – mondta Sulyok Tamás, hozzáfűzve: a közjegyzőség küldetése lett felmutatni a jogrend stabilitását és vitán felül álló erejét. A közjegyzők a közhitelesség letéteményesi lettek, a közjegyzői kar esküjében az alkotmányhoz való hűségét fogadta meg.

 

Ökröss Bálint példamutató életútja

A köztársasági elnök emlékeztetett: a közjegyzői törvény kodifikátora Ökröss Bálint jogtudós volt, aki műve megalkotása előtt több nyugat-európai állam közjegyzői intézményét tanulmányozta, majd amikor az új hivatalt létrehozó törvény hatályba lépett, lemondott minisztériumi állásáról, és maga is közjegyzőnek állt.

A közjegyzői hivatást nemcsak a 150 évvel ezelőtti törvény hozta létre, hanem a tisztséget betöltő közjegyzők és helyetteseik formálták igazi hivatásrenddé – hangsúlyozta az államfő, aki köszönetet mondott Rokolya Gábor akadémikusnak a közjegyzői kar történetének alapos feltárásért. A köztársasági elnök a fővédnöke a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által szervezett eseménynek.

Borítókép: Sulyok Tamás köztásasági elnök (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


Sümeghi Lóránt
Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Előfizetek az újságra

