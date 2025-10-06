Fejet hajtunk a hősök előtt – Sulyok Tamás üzenete az aradi vértanúkról

Október 6. a magyar nemzet gyásznapja, amelyen az 1849-ben Aradon kivégzett tizenhárom honvéd főtisztre és Pesten kivégzett Batthyány Lajos gróf miniszterelnökre emlékezünk. A kormány 2001-ben nyilvánította hivatalosan gyásznapnak a dátumot, hogy a magyar szabadságharc hőseinek emlékét megőrizzük. A gyásznap alkalmából az államfő és több kormánypárti politikus a közösségi médiában is megemlékezett az aradi vértanúkról és az első felelős magyar kormány vezetőjéről.

Sulyok Tamás köztársasági elnök. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán

Sulyok Tamás köztársasági elnök tiszteletét fejezte ki az aradi vértanúk előtt. A közösségi oldalán megosztott képhez ezt írta:

Fejet hajtok az aradi tizenhármak és gróf Batthyány Lajos miniszterelnök mártíromsága előtt. Hazaszeretetük, bátorságuk örök időkre példaként áll a magyarság előtt.

Bejegyzését Aulich Lajos idézettel zárta:

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.”

Vitályos Eszter kormányszóvivő az aradi vértanúkról egy képet osztott meg közösségi oldalán, amelyhez egy idézetet is csatolt Kiss Ernő altábornagytól:

Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.

A szóvivő posztját így zárta: „Tisztelet és dicsőség a hősöknek!”

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója ezzel a képpel adózott az aradi vértanúk emlékének:

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője is megemlékezett a hősökről:

Dicsőség a legyőzötteknek! Gloria Victis

Nagy István agrárminiszter ezzel a képen tisztelgett az aradi vértanúk előtt:

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter posztjában így emlékezett:

Az aradi vértanúk emlékét Poeltenberg Ernő badacsonytomaji szobrával idézzük fel. A vértanú tábornok középső leánya, Poeltenberg Ilona Badacsonyban élt férjével, itt talált menedéket, majd a badacsonytomaji temetőben helyezték örök nyugalomra.

Borítókép: Fáklyások az aradi vértanúk kivégzésének 175. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen Aradon (Forrás: MTI)