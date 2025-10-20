weboldalGooglemesterséges intelligenciaAIMI

Az újságcikkek 50 százalékát mesterséges intelligencia írja – de van ebben jó hír is

Az interneten világszerte megjelenő cikkek több mint fele MI által generált, derül ki egy új kutatásból.

Bíró Zoltán István
2025. 10. 20. 14:22
Ameca, az Engineered Arts brit cég mesterséges intelligencia irányította humanod robotja a Londoni Technológiai Héten Fotó: Tolga Akmen Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A ChatGPT 2022. novemberi nyilvános indulása óta a mesterséges intelligencia tartalmak özönét zúdítja ránk. A Graphite SEO cég 65 000, 2020 januárja és 2025 májusa között megjelent angol nyelvű cikket elemzett. A Surfer MI-detektor minden olyan cikket mesterséges intelligencia által generáltnak tekintett, melynek tartalma 50 vagy annál magasabb százalékban MI-vel (valamelyik nagy nyelvi modellel) íródott. Kiderült, hogy a ChatGPT indulása után mindössze 12 hónappal MI-cikkek adták a publikált írások közel felét. Mára a cikkek több mint 50%-a mesterséges intelligencia által generált tartalom.

A Surfer ingyenes, bárki által használható MI-detektor. Egyszerűen illesszük be az elemezni kívánt szöveget, és felleli a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat az írásokban.

Tehát a várakozásoknak megfelelően az elemzés az MI által generált tartalmak számának gyors növekedését mutatta ki. De a detektált cikkek aránya csak kezdetben emelkedett drámaian, idén megállt.

Fotó: Graphite

Ez a jó hír: úgy tűnik, az MI-generált cikkek áramlása közelít a plafonhoz. Miután 2024 novemberében elérte a csúcsot, az újonnan publikált mesterséges intelligencia kontra ember által írt tartalom fele-fele arány körül mozog.

Még az is lehet, hogy az emberi tartalom aránya ennél magasabb. A kutatók egy több száz milliárd weboldalt tartalmazó nyílt forráskódú adathalmazt, a Common Crawlt használták.

A Common Crawl ingyenes, nyitott webfeltérképezési adattár, amelyet bárki használhat. 2007 óta több mint 300 milliárd oldalt vizsgálnak, adatbázisuk havonta 3–5 milliárd új oldallal bővül.

Mivel a mesterséges intelligencia cégei ezt a kincsesbányát fosztogatták LLM-jeik betanításához, sok fizetős weboldal elkezdte blokkolni a Common Crawl számára az oldalaik indexelését, hívja fel a figyelmet az Axios. Ezek a szinte biztosan emberek által írt cikkek tehát kimaradhattak a Graphite elemzéséből. És hát az MI-detektorok sem tökéletesek, néha hibáznak.

A kígyó és az ő farka

Mindenesetre a mesterséges intelligencia által ömlesztett cikkek száma mára szinte stagnál. A Graphite egy másik kutatásra alapozva feltételezi, az lehet a jelenség oka, hogy az MI-tartalmat gyártó farmok silány munkáját a keresőmotorok és a chatbotok nem veszik tudomásul:

az MI okosan felismeri, hogy az MI által generált tartalom gyenge minőségű.

Így hiába döntik a webre a tartalmat, a Google (szintén mesterséges intelligenciával működő) keresője mégis 86 százalékban olyan cikkeket tár az olvasó elé, melyeket emberek írtak, és csak 14 százalékban hajlandó MI által összegyúrt információkat mutatni. Itt harap a kígyó a saját farkába.

Mégis, ha pusztán a mennyiséget nézzük, a robotok beérték alkotóikat. A kutatás adatai azt mutatják, a médiacégek, marketingesek és kattintásvadász tartalomfarmok keresik a módját, hogy írott tartalmat készítsenek a legtöbbe kerülő rész, a szerzők nélkül.

Az internet közösen létrehozott tér emberek és gépek között. De az olvasók egyelőre még emberi írást akarnak.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Megint posztolt a kretén

Bayer Zsolt avatarja

Csak egy apróságot felejtett el.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.