Több millió forinttól esnének el a családok, ha a Tisza kormányra kerülne – Magyarék a brüsszeli diktátumot végrehajtva emelnék az szja-t

A kormány a családok mellett van, ötvözi a munkavállalási, a családtámogatási és a gyermekvállalási szempontokat – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában. A kormány számára ideológiai kérdés, hogy nem odaadják, hanem otthagyják a családoknál a támogatásokat – utalt Hankó Balázs az szja elmúlt évekbeli szignifikáns csökkentésére. Egyúttal közölte: 2010-ben az egy családra jutó támogatás 800 ezer forint volt, most 4,7 millió.

Hankó Balázs hangsúlyozta: a Tisza Párt meg akarja szüntetni az szja-mentességet (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Ideológiai vita az szja-ról

Emlékeztetett: október elsejétől már a háromgyermekes édesanyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Azt mondta, az szja-mentesség éves szinten 1,3 millió forintot hagy a családoknál. Ha hozzászámoljuk, hogy a családi adókedvezmény 50 százalékkal emelkedett, januártól újabb 50 százalékkal emelkedik,

akkor az 2,5 millió forintot jelent, és ha a már meglévő családtámogatásokat nézzük,

akkor egy háromgyerekes családnak az anyagi biztonsága a jövő évben összességében 3,7 millió forinttal fog emelkedni

– fejtette ki.

A miniszter ideológiai vitáról beszélt a területet érintően, kijelentve: „mi a magyar családok mellett vagyunk, mi a magyar családok anyagi biztonságát támogatjuk. A brüsszeli diktátum, amit a Tisza meg a DK végre akar hajtani, az pedig a magyar családokkal szemben megy.”

Hankó Balázs szemléletes példának nevezte, hogy a háromgyerekes családok havi szinten 307 ezer forinttal lesznek „beljebb” a jövő évben, „ezzel szemben a Tisza-adó több mint 300 ezer forintot, 340 ezer forintot venne el, és vinné el a pénzt Ukrajnába, az ukrán háború támogatására”.

Megduplázódott a bölcsődei férőhelyek száma

Ismertette: országszerte hat helyszínre jut el a tárcája által indított családbarát roadshow. Mint mondta, a közösségi programok, az előadások, a jó hangulat mind arról szól, hogy jó családban élni, és a kormány az anyagi biztonság mellett a családok értékvállalását, a családi érték melletti kiállást is biztosítja, „hiszen mi a teremtett világ rendje szerinti családokban hiszünk, ez a mi küldetésünk, és erre buzdítunk mindenkit szerte Európában és a világon”.