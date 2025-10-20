Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkoznak, hogy tárgyaljanak az orosz–-ukrán háború lezárásáról. Több mint három és fél év háború után ez történelmi pillanat. Végre ismét megnyílt egy ablak a komoly diplomácia előtt. Ez a lehetőség nem véletlenül jött létre. Ez annak a globális békemozgalomnak az eredménye, amelyet Trump figyelemre méltó energiával visz előre – írja Kurz az Euronews exkluzív cikkében.
Sebastian Kurz: Budapest az ukrajnai béke hídja
Budapest lehetőséget kínál egy olyan békemegállapodásra, amely mindkét fél számára esélyt ad a patthelyzet feloldására – írja Sebastian Kurz volt osztrák kancellár a Euronews exkluzív cikkében.
A volt osztrák kancellár kiemeli:
Budapestet tudatosan választották. Az orosz agresszió Európában zajlik, és hatásai közvetlenül érintik a kontinenst. Éppen ezért a békés rendezést is itt kell kidolgozni. Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya joggal lehet büszke arra, hogy a tárgyalások Magyarországon zajlanak. Magyarország megteremti a gyakorlati feltételeket ahhoz, hogy minden fél egy asztalhoz ülhessen – ez a gyakorlati diplomácia.
Ami most történik, messze túlmutat Európán. Trump az elmúlt hetekben elképesztő energiával dolgozott a világ békéjéért. A Sarm es-Sejk-i csúcstalálkozó volt a fordulópont. Ott írták alá a Gázára vonatkozó békenyilatkozatot Egyiptommal, Katarral, Törökországgal és több arab országgal közösen.
Trump nemcsak beszél, hanem cselekszik – és eredményeket ér el.
A túszok szabadon bocsátása, a tűzszünet és az újjáépítés megkezdése – mindez néhány hete még elképzelhetetlennek tűnt. A geopolitikai helyzet alapvetően megváltozott – emeli ki Kurz.
Oroszország és Irán, amelyek számos regionális konfliktus fő szereplői, a közel-keleti béke következtében meggyengültek és bajkeverőként lelepleződtek.
Trump most következetesen kihasználja ezt a megváltozott helyzetet Európa érdekében. Még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is a világban tapasztalható erős békemomentumról beszél.
A tárgyalások alternatívája nem a győzelem, hanem egy olyan háború folytatása, amely már eddig is százezrek életét követelte. A szankciók és az elszigetelés nem kényszerítették térdre Oroszországot, bár az ország gazdasági helyzete korántsem kedvező.
További Külföld híreink
Sebastian Kurz kiemeli: az a háború nem hoz győzteseket – csak veszteseket mindkét oldalon.
Budapest most esélyt kínál egy olyan békemegállapodásra, amely mindkét félnek lehetőséget ad a patthelyzet feloldására.
Ehhez azonban kompromisszumokra lesz szükség, amelyek nem mindenkinek fognak tetszeni. De a politika feladata nem a konfliktusok kezelése, hanem a megoldások megtalálása.
További Külföld híreink
Trump a Közel-Keleten már bebizonyította, hogy eltökéltséggel áttöréseket lehet elérni. A történelem majd azzal mér meg bennünket, volt-e bátorságunk békét teremteni, amikor erre megnyílt a lehetőség – írta.
Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Weber: Európának elrettentő erőt kell építenie – kötelező sorkatonasággal
Újra és újra napirendre kerül a kötelező sorkatonaság bevezetése.
Szijjártó Péter: Az EU-nak nem osztottak lapot
Így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a háborús feszültséget – fogalmazott a külügyminiszter.
Szijjártó Péter: Brüsszel újabb milliárdokat és fegyvereket küldene Ukrajnának, a számlát pedig velünk fizettetnék meg
Szijjártó Péter korábban is többször figyelmeztetett: az uniós szankciók és a fegyverszállítások nem hoznak békét.
Brüsszel nem akarja, hogy Trump és Putyin tárgyaljon
Brüsszel nem akarja a tárgyalást, nem akarja a békét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Weber: Európának elrettentő erőt kell építenie – kötelező sorkatonasággal
Újra és újra napirendre kerül a kötelező sorkatonaság bevezetése.
Szijjártó Péter: Az EU-nak nem osztottak lapot
Így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a háborús feszültséget – fogalmazott a külügyminiszter.
Szijjártó Péter: Brüsszel újabb milliárdokat és fegyvereket küldene Ukrajnának, a számlát pedig velünk fizettetnék meg
Szijjártó Péter korábban is többször figyelmeztetett: az uniós szankciók és a fegyverszállítások nem hoznak békét.
Brüsszel nem akarja, hogy Trump és Putyin tárgyaljon
Brüsszel nem akarja a tárgyalást, nem akarja a békét.