Sebastian Kurz: Budapest az ukrajnai béke hídja

Budapest lehetőséget kínál egy olyan békemegállapodásra, amely mindkét fél számára esélyt ad a patthelyzet feloldására – írja Sebastian Kurz volt osztrák kancellár a Euronews exkluzív cikkében.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 14:23
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkoznak, hogy tárgyaljanak az orosz–-ukrán háború lezárásáról. Több mint három és fél év háború után ez történelmi pillanat. Végre ismét megnyílt egy ablak a komoly diplomácia előtt. Ez a lehetőség nem véletlenül jött létre. Ez annak a globális békemozgalomnak az eredménye, amelyet Trump figyelemre méltó energiával visz előre – írja Kurz az Euronews exkluzív cikkében.

Sebastian Kurz: Budapest az ukrajnai béke hídja (Fotó: ALEX HALADA / APA-PictureDesk)
Sebastian Kurz: Budapest az ukrajnai béke hídja (Fotó: APA-PictureDesk/Alex Halada)

A volt osztrák kancellár kiemeli:

Budapestet tudatosan választották. Az orosz agresszió Európában zajlik, és hatásai közvetlenül érintik a kontinenst. Éppen ezért a békés rendezést is itt kell kidolgozni. Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya joggal lehet büszke arra, hogy a tárgyalások Magyarországon zajlanak. Magyarország megteremti a gyakorlati feltételeket ahhoz, hogy minden fél egy asztalhoz ülhessen – ez a gyakorlati diplomácia.

Ami most történik, messze túlmutat Európán. Trump az elmúlt hetekben elképesztő energiával dolgozott a világ békéjéért. A Sarm es-Sejk-i csúcstalálkozó volt a fordulópont. Ott írták alá a Gázára vonatkozó békenyilatkozatot Egyiptommal, Katarral, Törökországgal és több arab országgal közösen. 

Trump nemcsak beszél, hanem cselekszik – és eredményeket ér el.

A túszok szabadon bocsátása, a tűzszünet és az újjáépítés megkezdése – mindez néhány hete még elképzelhetetlennek tűnt. A geopolitikai helyzet alapvetően megváltozott – emeli ki Kurz.

Oroszország és Irán, amelyek számos regionális konfliktus fő szereplői, a közel-keleti béke következtében meggyengültek és bajkeverőként lelepleződtek.

Trump most következetesen kihasználja ezt a megváltozott helyzetet Európa érdekében. Még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is a világban tapasztalható erős békemomentumról beszél.

A tárgyalások alternatívája nem a győzelem, hanem egy olyan háború folytatása, amely már eddig is százezrek életét követelte. A szankciók és az elszigetelés nem kényszerítették térdre Oroszországot, bár az ország gazdasági helyzete korántsem kedvező.

Sebastian Kurz kiemeli: az a háború nem hoz győzteseket – csak veszteseket mindkét oldalon.

Budapest most esélyt kínál egy olyan békemegállapodásra, amely mindkét félnek lehetőséget ad a patthelyzet feloldására.

Ehhez azonban kompromisszumokra lesz szükség, amelyek nem mindenkinek fognak tetszeni. De a politika feladata nem a konfliktusok kezelése, hanem a megoldások megtalálása.

Trump a Közel-Keleten már bebizonyította, hogy eltökéltséggel áttöréseket lehet elérni. A történelem majd azzal mér meg bennünket, volt-e bátorságunk békét teremteni, amikor erre megnyílt a lehetőség – írta.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

