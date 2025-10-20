Sebastian Kurz: Budapest az ukrajnai béke hídja

A volt osztrák kancellár kiemeli:

Budapestet tudatosan választották. Az orosz agresszió Európában zajlik, és hatásai közvetlenül érintik a kontinenst. Éppen ezért a békés rendezést is itt kell kidolgozni. Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya joggal lehet büszke arra, hogy a tárgyalások Magyarországon zajlanak. Magyarország megteremti a gyakorlati feltételeket ahhoz, hogy minden fél egy asztalhoz ülhessen – ez a gyakorlati diplomácia.

Ami most történik, messze túlmutat Európán. Trump az elmúlt hetekben elképesztő energiával dolgozott a világ békéjéért. A Sarm es-Sejk-i csúcstalálkozó volt a fordulópont. Ott írták alá a Gázára vonatkozó békenyilatkozatot Egyiptommal, Katarral, Törökországgal és több arab országgal közösen.

Trump nemcsak beszél, hanem cselekszik – és eredményeket ér el.

A túszok szabadon bocsátása, a tűzszünet és az újjáépítés megkezdése – mindez néhány hete még elképzelhetetlennek tűnt. A geopolitikai helyzet alapvetően megváltozott – emeli ki Kurz.

Oroszország és Irán, amelyek számos regionális konfliktus fő szereplői, a közel-keleti béke következtében meggyengültek és bajkeverőként lelepleződtek.

Trump most következetesen kihasználja ezt a megváltozott helyzetet Európa érdekében. Még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is a világban tapasztalható erős békemomentumról beszél.

A tárgyalások alternatívája nem a győzelem, hanem egy olyan háború folytatása, amely már eddig is százezrek életét követelte. A szankciók és az elszigetelés nem kényszerítették térdre Oroszországot, bár az ország gazdasági helyzete korántsem kedvező.