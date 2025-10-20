A héten ismét olcsóbbá válik a tankolás

Jó hírt kaptak a magyarországi autósok a rövid munkahét elején. Október 21-én, kedden a gázolaj beszerzési ára további 2 forinttal csökken literenként. A benzin nagykereskedelmi ára holnap nem változik – adta hírül a Holtankoljak.hu üzemanyagár-figyelő portálra hivatkozva a Világgazdaság.

A gázolaj ára várhatóan csökken. Fotó: Székelyhidi Balázs

A folyamatos árcsökkenéseket követően a hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyarországi benzinkutakon:

95-ös benzin: 577 forint/liter

Gázolaj: 582 forint/liter

Ha a 2 forintos csökkenés realizálódik, akkor a dízel ára literenként 580 forintra csökken.

A felsoroltak az üzemanyag-alaptermékekre (95-ös benzin, normál dízel) vonatkoznak, bár a prémiumtermékek ára rendszerint együtt mozog a normál üzemanyagokéval. A töltőállomások között továbbra is több tíz forintos árkülönbözetek lehetnek.