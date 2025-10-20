benzinkútgázolaj árüzemanyagár

A héten ismét olcsóbbá válik a tankolás

Az üzemanyagtípusok közül a gázolaj ára várhatóan 2 forinttal mérséklődik keddtől.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 10:53
üzemanyag, magyar Péter, terv
A benzin ára most valószínű nem változik Fotó: Mirkó István
Jó hírt kaptak a magyarországi autósok a rövid munkahét elején. Október 21-én, kedden a gázolaj beszerzési ára további 2 forinttal csökken literenként. A benzin nagykereskedelmi ára holnap nem változik – adta hírül a Holtankoljak.hu üzemanyagár-figyelő portálra hivatkozva a Világgazdaság.

üzemanyag, dízel, gázolaj, 20160622 Mol benzinkút , tankolás, üzemanyag , benzin , 95-ös és diesel üzemanyag tankolása, tankautó , benzin pisztoly , töltőállomás üzemanyagtartályok feltöltése
A gázolaj ára várhatóan csökken. Fotó: Székelyhidi Balázs

A folyamatos árcsökkenéseket követően a hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyarországi benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 577 forint/liter
  • Gázolaj: 582 forint/liter

Ha a 2 forintos csökkenés realizálódik, akkor a dízel ára literenként 580 forintra csökken.

A felsoroltak az üzemanyag-alaptermékekre (95-ös benzin, normál dízel) vonatkoznak, bár a prémiumtermékek ára rendszerint együtt mozog a normál üzemanyagokéval. A töltőállomások között továbbra is több tíz forintos árkülönbözetek lehetnek.

 

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Felföldi Zoltán avatarja

Az ellenzéki kihívó egy tőrőlmetszett balliberális párt.

