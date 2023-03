A pénzügyi szektor fölött is gyülekeznek a sötét felhők + videó

Az energiaszektor után a pénzügyi szektor fölött is gyülekeznek a sötét felhők. A nehézségekről és a kilátásokról Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője nyilatkozott a közösségi oldalán.

Egy hét alatt két amerikai pénzintézet dőlt be és 2008 óta először egy globális nagybanknak, a svájci székhelyű Credit Suisse-nek is veszélyhelyzeti mentőövre volt szüksége. Bár az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden személyesen is próbálta nyugtatni a kedélyeket, a Moody’s az egész amerikai bankrendszer kilátásait lerontotta. A hitelminősítő az európai bankok helyzetét kevésbé látja kockázatosnak, de sokaknak így is eszébe jut a 2008-as év, amikor az amerikai hitelválság az egész világon végigsöpört.

– A veszélyek most más természetűek, mint tizenöt éve voltak. A fő problémát ezúttal elsősorban nem a pénzügyi rendszer működéséből fakadó belső folyamatok, hanem külső tényezők okozzák. A járvány utáni helyreállítás és a szankciók felfelé hajtották az inflációt, amire a jegybankok agresszív kamatemeléssel reagáltak – magyarázta a szakértő.

Az új helyzet két kedvezőtlen folyamatot is beindított. Egyrészt, a vállalatok finanszírozása drágává vált, ami – a háború és a szankciók okozta egyéb gazdasági nehézségekkel együtt – egyre több betétest arra kényszerít, hogy kivegye a pénzét a bankokból. Másrészt, a növekvő kamatok hatására leesett azoknak a befektetéseknek az értéke, amelyekben az érintett bankok a pénzük jelentős részét tartották. A betétesektől érkező növekvő készpénzigény tehát a befektetések korai értékesítésére kényszerítette a bankokat, amit csak alacsony áron tudtak megtenni, így hirtelen nagy veszteségük keletkezett.

– Egyelőre úgy tűnik, hogy korai bankválságot hirdetni, ez azonban elsősorban az állami beavatkozásoknak köszönhető. Az amerikai kormány garanciát vállalt a betétek kifizetésére, így sikerült elkerülni, hogy pánik alakuljon ki, tömegek azonnal követeljék a pénzüket és dominószerűen további bankok dőljenek be. A svájci központi bank pedig egy 54 milliárd dolláros hitellel segítette ki a Credit Suisse-t, hogy az képes legyen teljesíteni a követeléseket – ismertette Hortay Olivér.