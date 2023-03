Átütő siker a foglalkoztatásban

A hét utolsó munkanapján teszi közzé a Központi Statisztikai Hivatal a foglalkoztatottság és a munkanélküliség februári adatait. Az előbbi januárban 4,669 millió fő volt, 46 ezerrel több, mint egy éve. A munkanélküliek száma 2023 januárjában 192 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 3,9 százalék volt.

Mindez azt jelenti, hogy tartósan magas szinten áll hazánkban a foglalkoztatottság. Ez az elmúlt tizenhárom év egyik legnagyobb eredménye.

A statisztikai hivatal a minap közzétett egy másik mutatót is, amelynek alakulásáról minden évben beszámol. Tavaly lapunk is ismertette a korábbi elemzést, most pedig bemutatjuk a legújabb eredményeket. A szervezet először is megállapítja, hogy a 2000-es évek első felében a vizsgált (0–59 éves) népesség több mint egytizede élt olyan háztartásban, amelynek egyetlen tagja sem volt foglalkoztatott. Ez olyan személyeket jelent, akiknek nem volt munkából származó jövedelmük. Ezt követően stagnálást, enyhén csökkenő tendenciát mutattak az adatok, ezt törte meg 2008-ban a nemzetközi pénzügyi válság, illetve annak a reálgazdasági következményei. Ennek hatására jelentősen emelkedett mind a 18–59 éves felnőttek, mind pedig a 0–17 éves gyermekek érintettsége: az előbbiek körében 2009–2010-ben érte el a legmagasabb értéket az arány (13 százalék), míg az utóbbiak esetében 2011-ben (15 százalék).