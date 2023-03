Van, akinek a havi háromezer euró sem elég csábító

Soha nem volt még ekkora kereslet a szezonmunkások iránt az Adria partján, mint most. Csak Horvátországban hatvanezer ember hiányzik. Ezt bizonyítja a rekordszámú álláshirdetés is. A munkáltatók kénytelenek mélyebben a zsebükbe nyúlni, ha valóban be szeretnék tölteni az állásokat.

Egyes szakmák képviselői havonta akár 3000–3500 eurót is megkereshetnek a nyáron. A szakácsok bére lehet ekkora, de a pincérek fizetése is elérheti az 1500 eurót – ismertette a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A munkaerőhiányt külföldiekkel próbálják megoldani a helyi vállalkozók. A legtöbben Indiából, valamint a volt jugoszláv tagköztársaságokból érkeznek. Őket kereskedőként, pincérként, szakácsként vagy szobalányként alkalmaznák. Szükség is van rájuk, hiszen a koronavírus-járvány után az idén nyáron már korlátozások nélkül éled újra a turizmus. A korábbi időszakban előszeretettel foglalkoztattak a régió országaiból munkavállalókat a horvátok. Ezen alkalmazottak nagy előnye volt, hogy ismerték a nyelvet, a kultúrát, a szokásokat és a hagyományokat. Emiatt könnyen be tudtak illeszkedni a szerbek, a macedónok és a bosnyákok is. Idén azonban kénytelenek többet fizetni, ha versenyben akarnak maradni más országokkal – emiatt az árak is emelkednek majd.