Harc folyik a munkavállalókért a Balkánon

A balkáni országok megállítanák vagy visszafordítanák a munkavállalók külföldre vándorlását. A kormányok azon dolgoznak, hogy maradásra bírják az embereket, nagyobb fizetéseket, illetve jobb munkakörülményeket igyekeznek biztosítani.

Szerbiában például öt-tízezer autószerelő hiányzik. A kereslet nagy rájuk, így a mesterek bére is megemelkedett. Egy jó szakember ebben a munkakörben most már akár 1200 eurót is megkereshet.

Az otthon maradó munkavállalóknak tehát előnyt is jelenthet az, hogy hiány keletkezik az adott szektorban a szakemberekből. A V4NA-nak korábban egy vízvezeték-szerelő és egy szobafestő is beszélt arról, hogy ők jobban járnak azzal, hogy kisebb a konkurenciájuk Szerbiában. Mint fogalmaztak, válogathatnak a megrendelések közül, s legalább annyit tudnak félretenni a hó végén, mint ha külföldön dolgoznának.

Otthon nem kell lakbért fizetniük, a rezsiköltségük is alacsonyabb, valamint fontos szempont még, hogy a családjukkal lehetnek.

A V4NA korábban arról is beszámolt, hogy több olyan érintett is van, akinek németországi álma az egyik napról a másikra semmisült meg. Megtörtént, hogy az ingatlanjuk bérleti díját harmadával megemelték, bérüket pedig ugyanennyivel csökkentették egyik napról a másikra. Ráadásul a munkahelyükre minden nap egy órát kellett autózniuk, ami időben és pénzben is sokat elvett – pláne, mióta jelentősen megemelkedett az üzemanyagok ára. Kiszámolták: ha visszatérnek Szerbiába, és munkát vállalnak akár napszámosként is, több pénzük és szabadidejük marad, ráadásul megszabadulnak az állandó stressztől és bizonytalanságtól, ami az utóbbi években mindannyiukat megviselte.